Un bimbo di quattro anni che si chiude in casa da solo, una mamma visibilmente disperata che teme che il piccolo possa farsi male, magari aprire il gas o peggio andare sul balcone posto al sesto piano del condominio e chissà cosa combinare e i Vigili del fuoco di Tortona che mettono fine alle angosce della madre entrando nell’appartamento e in circa mezzo’ra riescono a riconsegnare il bimbo sano e salvo alla sua mamma.

E’ accaduto questa mattina, giovedì 28 settembre, a Tortona, in un appartamento al sesto piano di un condominio in viale De Gasperi quando la mamma è uscita sul pianerottolo portando con sè le chiavi casa senza però fare i conti con l’intelligenza del bimbo che quando ha visto la porta di casa aperta è andato subito a chiuderla. Non solo, ma evidentemente sapendo che i genitori girano sempre il pomello della serratura ha fatto lo stesso. Peccato che abbia girato solo a metà la serratura e così la mamma pur avendo con sè le chiavi di casa non riusciva ad aprire la porta d’ingresso e ogni tentativo di invitare il figlio ad aprirla è stato inutile.

La donna a quel punto non ha potuto far altro che chiamare i pompieri di Tortona che sono saliti al piano superiore (il settimo) e con una scala si sono calati sul balcone sottostante in cui si trovava il bimbo (la porta finestra ovviamente era aperta visto che la mamma temeva che il figlio potesse andare in balcone) hanno aperto la porta di casa dall’interno riconsegnando il piccolo sano e salvo nella braccia della mamma.

Nella mezz’ora in cui è rimasto solo il bimbo non ha combinato nulla di irreparabile: non si è fatto male e non si è neppure spaventato alla vista dei Vigili del Fuoco: aveva semplicemente visto la porta di casa aperta e come tutti i bambini giudiziosi e intelligenti l’aveva chiusa.