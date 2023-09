Da lunedì 25 settembre 2023 la Struttura di Ortopedia dell’ospedale di Tortona è tornata ad avere spazi propri nel reparto che già occupava al piano terra del nosocomio.

Dal periodo del Covid il reparto era stato collocato inizialmente negli stessi locali della Chirurgia, condividendone i 27 posti letto, per poi essere spostato negli spazi dell’ex Day Hospital polispecialistico, dove poteva contare su 11 posti letto.

Ora il rientro nella collocazione originaria ha portato con sé, oltre ad un aumento dei posti letto a 18 (tra degenze ordinarie e day hospital), anche una serie di lavori di ristrutturazione volti a rendere più confortevole la permanenza dei ricoverati.

“La ricollocazione del reparto di Ortopedia – sottolinea il primario dott. Giancarlo Bonzanini (nella foto a sinistra) – insieme all’incremento dei posti letto favorisce la già notevole attrattività nei confronti dei molti pazienti residenti fuori regione che si rivolgono alla nostra struttura”.

Anche la struttura di Chirurgia diretta dal dott. Luca Lenti (foto a destra) trae vantaggio da questo spostamento, potendo sfruttare nella totalità i 23 posti letto attribuiti al reparto, che può svolgere in condizioni ottimali tutte le attività comprese quelle prestazioni aggiuntive che Regione chiede di svolgere in ottica di azzeramento dei tempi d’attesa per gli interventi chirurgici.

Fin qui il comunicato stampa dell’ASL ma la domanda che ci poniamo noi di Oggi Cronaca è: perché attendere così tanto tempo? Non si poteva fare prima?

Abbiamo visitato in questi giorni alcuni reparti dell’ospedale di Tortona e ci sarebbe davvero da scrivere un libro: ci riserviamo di illustrare qualcosa nei prossimi giorni con lo scopo non di remare contro ma di fare in modo che l’ospedale ti Tortona possa continuare ad essere un punto di riferimento importante per la Sanità locale, perché lo merita.