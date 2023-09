Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha provveduto a nominare i componenti delle due commissioni comunali che operano in campo urbanistico.

La Commissione locale per il paesaggio risulta composta dal Dott. Marco Casamurata, dall’Arch. Ing. Valentina Cinieri, dal Geologo Riccardo Ferretti e dagli Architetti Giulia Francesca Fossati e Rossella Galuzzi.

Per quanto riguarda la Commissione edilizia i 13 componenti sono i seguenti: Arch. Dario Camerino, Ing. Mauro Sala, Dott. Geol. Massimo Baiardi, Arch. Graziella Ardesi, Avv. Federico Franco, Geom. Alessandro Raggio, Arch. Stefano Ponzano, Ing. Danilo Fasciolo, Ing. Federico Fanchini, Ing. Simonetta Sorace, Arch. Luisa Lombardi, Arch. Giulia Maria Valentina Pareti, Avv. Marco Traverso.

«Con queste nomine – dichiara l’Assessore all’Urbanistica Gianfilippo Casanova– si completa il quadro delle strutture previste dalla legge e dal Regolamento edilizio comunale per dare supporto all’ufficio urbanistico nel suo lavoro. Torna così pienamente operativa la struttura comunale per quanto riguarda le pratiche edilizie. Colgo l’occasione – conclude Casanova – per rivolgere un vivo ringraziamento ai componenti uscenti, che per tutta la durata della passata amministrazione (ed anche più, nel caso della commissione paesaggio, rimasta inalterata nella sua composizione per nove anni) hanno fornito a titolo completamente gratuito un supporto consulenziale specialistico per il Comune di Novi e, per quanto riguarda la commissione paesaggio che si occupa degli immobili vincolati, anche per i Comuni del circondario che si sono aggregati a Novi per queste pratiche».