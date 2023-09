Grande successo del progetto “Nonno in gamba”, che favorisce l’interscambio generazionale tra anziani e bambini, regalando alla comunità una maggiore sicurezza per le strade della città.

Ieri l’Amministrazione comunale di Diano Marina ha consegnato una trentina di attestati di partecipazione e di riconoscimento ai numerosi volontari di Auser e Anteas provinciale impegnati nel progetto “Nonno in gamba”. L’iniziativa incentiva il percorso verso la scuola a piedi e in sicurezza come strumento per rendere la città più vivibile, meno inquinata e meno pericolosa.

“Il progetto è andato molto bene” commenta l’Assessore ai Servizi sociali, Sabrina Messico. “I volontari sono stati numerosi e il servizio ha già incontrato il favore delle associazioni coinvolte anche per l’anno scolastico che sta per cominciare. È un vero piacere per il Comune di Diano Marina riscontrare una tale sinergia con le associazioni che rendono possibile questo importante servizio, apprezzatissimo anche dalle famiglie dianesi”.