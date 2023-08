Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, incrementati nelle ultime settimane e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori in città, i Carabinieri delle Stazioni di Tortona e Volpedo hanno tratto in arresto un 18enne di origini rumene per tentato furto aggravato in danno di un esercizio commerciale della zona.

Il giovane, dopo avere danneggiato il dispositivo antitaccheggio, ha asportato una bottiglia di whisky occultandola nei pantaloni. Superate le casse, veniva però fermato dall’addetto alla vigilanza, che richiedeva l’intervento dei Carabinieri.

All’atto della perquisizione, il ragazzo veniva trovato in possesso anche di una pistola giocattolo, perfetta riproduzione di quelle utilizzate dalle Forze di Polizia. Dopo una notte presso la camere di sicurezza della Compagnia di Tortona, il 18enne è stato condotto presso il Tribunale di Alessandria, dove è stato condannato a quattro mesi di reclusione e 140 euro di multa, con pena sospesa con immediato ritorno in libertà.