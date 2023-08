Con l’arrivo della sera sono rientrati i canadair impegnati nello spegnimento dell’incedio scoppiato questo pomeriggio nel Comune di Badalucco. Sul posto rimangono operativi un elicottero regionale (fino all’arrivo del buio) e, da terra, vigili del fuoco e uomini del volontariato antincendio boschivo. Le fiamme stanno interessando la località Cave di San Giorgio, nei pressi della provinciale 548. Al momento non sono coinvolte abitazioni, mentre rimane parzialmente chiusa in via precauzionale la strada provinciale.

Rimane attivo anche l’incendio in località Verezzo, nel comune di Sanremo; anche qui rimarranno operative le forze di terra e, finché la luce lo permetterà, l’elicottero regionale. Le operazioni di spegnimento dal cielo riprenderanno domani mattina.

