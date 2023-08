Una nuova stagione di Serie D è alle porte e il Derthona, dopo aver difeso con le unghie la categoria nel campionato precedente, riparte chiamando al sostegno il suo patrimonio più inestimabile: i tifosi.

Nonostante i prezzi crescenti in ogni settore, il club ha deciso di mantenere invariati i costi delle tessere di abbonamento, al fine di incentivare la partecipazione alle partite dei Leoni!

Abbonarsi:

– CONVIENE, si risparmia più del 50% rispetto al costo dei singoli biglietti;

– FACILITA, ti permette di saltare le code in biglietteria per le singole partite;

– TESTIMONIA la tua passione per la maglia con il leone sul petto.

Sono inoltre confermate le tariffe ridotte per:

– gli abbonamenti famiglia, tesserando due o più persone dello stesso nucleo familiare;

– gli abbonati dello scorsa stagione 2022-23 (premio fedeltà);

– i ragazzi da 14 a 18 anni e gli anziani con più di 70 anni.

Ingresso gratuito per minori di anni 14, disabili e accompagnatori (in caso di disabilità grave).

Non ci sono scuse, se ami i Leoni prenota un posto allo stadio e



UNISCITI AL BRANCO DEI LEONI !

Tariffario per la stagione 2023-24

Biglietti

Tribuna laterale € 10

Tribuna centrale € 15

Abbonamenti

Tribuna laterale ordinario € 90

Tribuna laterale ridotto € 80

Tribuna centrale ordinario € 140

Tribuna centrale ridotto € 130

Gli abbonamenti saranno acquistabili all’ingresso dello stadio F. Coppi domenica 27 agosto in occasione del turno preliminare di Coppa Italia e dal 28 agosto in avanti presso la Segreteria del Derthona FbC 1908, Stadio Fausto Coppi, aperta da lunedì a venerdì dalle h.9,30 alle h.13 e dalle h.14 alle h.16. Si potrà pagare in contanti, con bancomat/carta di credito e on-line sul sito www.vivaticket.it

ASD Derthona FbC 1908