Proseguono per tutto il mese di agosto le iniziative promosse per l’estate 2023 dal Museo Civico di Diano Marina.

Venerdì 11 agosto, alle ore 21.00, si svolgerà un nuovo appuntamento di “Giochiamo con la Storia!”, laboratorio ludico-didattico dedicato a ragazzi e famiglie in cui i partecipanti potranno rivivere in prima persona le abitudini e i segreti della vita quotidiana dell’antica Roma, cimentandosi in attività pratiche e esperienziali incentrate sul mondo dei giochi dell’infanzia e degli adulti. I partecipanti avranno modo di rivivere e sperimentare i passatempi dei Romani attraverso ricostruzioni, sfide e spiegazioni fornite dallo staff del Museo in abito storico, che accompagnerà le famiglie in un viaggio di oltre duemila anni. L’appuntamento sarà replicato giovedì 24 agosto alle ore 15.00.

Le iniziative del MARM, organizzate in collaborazione con l’Ufficio Turismo, Sport e Cultura del Comune di Diano Marina e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, proseguiranno mercoledì 16 agosto, alle ore 21.00, con una nuova visita guidata serale “Alla scoperta di Diano Marina”, dei suoi monumenti e dei suoi luoghi storici, e venerdì 25 agosto, alle ore 18.00, quando si “brinderà” nelle sale del percorso museale insieme ai Sommelier della Delegazione di Imperia e Savona della FISAR (Federazione Italiana Sommelier).

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram. Ingresso: intero € 5,00; ridotti € 2,50 e 2,00.

Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì e venerdì 9-12/21-23; giovedì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17