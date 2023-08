Andrea nasce in Alessandria. Con l’abilitazione magistrale s’iscrive alla Facoltà di Magistero dell’Università di Torino, ottenendo la laurea in Lingue e Letterature Straniere, divenendo assistente volontario. La politica è nei suoi pensieri.

Il primo lavoro di Andrea conseguito è la cattedra d’insegnante nelle scuole elementari, successivamente è docente alle superiori.

La vita politica lo attrae tanto da iscriversi nell’elenco della Federazione Giovanile Socialista, ambiente in cui non fatica a diventare Segretario, qualche tempo dopo.

La spassionata convinzione, la caparbietà innata con altri s’impegna, dal 1964, nel PSIUP, assumendo l’importate incarico nel seno dell’esecutivo provinciale.

L’esperienza maturata nella Scuola non passa inosservata, così è fra i protagonisti del Sindacato Scuola CGIL, con l’incarico di Segretario: uno fra i primi della Provincia di Alessandria, inserito nell’Associazione di lavoratori nella sfera professionale dell’istruzione.

Il Partito Comunista Italiano lo accoglie fra le sue file, proprio ad Andrea assegna la responsabilità, a livello provinciale, nel settore Scuola e Cultura il miglior modo per esser inserito nel Comitato Direttivo Provinciale; costì ottiene la nomina alla Presidenza del Consorzio Provinciale per la Formazione Professionale, da poco formato.

Eletto in Consiglio Comunale manifesta un raffinato senso politico tanto da ottenere la nomina d’Assessore alla Pubblica Istruzione, una carica affiancata successivamente a quella di Vicesindaco con deleghe nei settori del Bilancio, Finanze, Programmazione, Municipalizzate, nonché responsabile dell’Ufficio Studi, mansioni coperte fino al 1990 con l’elezione nel Consiglio Regionale del Piemonte.

La sua posizione politica si amplia con la partecipazione nell’ambito del Direttivo Regionale per essere incluso nel Consiglio Nazionale dell’ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, qui occupa un posto nella Segreteria Regionale, nonché nella Direzione Nazionale della Lega delle Autonomie Locali.

Le nomine ottenute, sia di Vicesindaco come d’Assessore hanno contribuito, grazie alla sua presenza, nei posti chiave, all’insediamento Universitario in Alessandria, con lo sguardo attento alle relazioni fra gli Ente Locale e le forze economiche, sociali, imprenditoriali della città, affinché siano sempre in sintonia fra loro.

Franco Montaldo