A Diano Marina i Carabinieri della locale Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di stupefacenti un giovane ventottenne di origini magrebine, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane era stato notato dai militari insieme ad altri ragazzi nei pressi della locale biblioteca civica. Insospettiti dal suo atteggiamento, gli operanti hanno deciso di approfondire il controllo, ma subito lo stesso ha iniziato prima a minacciarli, poi a spintonarli e quindi darsi alla fuga nelle vie del centro di Diano Marina. Immediatamente raggiunto e perquisito, lo straniero è stato trovato in possesso di circa 100 g. di hashish, probabilmente pronto per essere venduto a qualcuno dei giovani che prima erano con lui.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale, in attesa del rito per direttissima che dovrebbe tenersi nelle prossime ore.