Anche durante il lungo ponte di ferragosto sono continuati senza sosta i controlli dei Carabinieri per garantire a residenti e vacanzieri un’estate tranquilla, in un contesto da “tutto esaurito” sia in riviera che nei borghi dell’entroterra.

Oltre 280 sono state le pattuglie dei Carabinieri impegnate su tutto il territorio della provincia di Imperia in questo lungo ponte di ferragosto, anche con pattuglie a piedi ed in bici, nei centri turistici più frequentati e lungo le ciclabili, con 411 posti di controllo che hanno permesso di identificare oltre 1400 persone, tra cui 350 stranieri, e controllare 771 veicoli.

Nonostante le molteplici attività di sensibilizzazione, continua ad essere molto alto il numero delle violazioni al Codice della Strada; sono state rilevate ben 62 violazioni gravi e tra queste vale la pena di segnalare:

3 sanzioni per guida in stato di ebbrezza, tutte con livelli di presenza di alcool nel sangue tali da far scattare la denuncia penale;

8 patenti di guida ritirate, tra cui alcune per guida pericolosa dovuta a sorpassi azzardati o manovre comunque imprudenti;

9 veicoli sottoposti a sequestro o con fermo amministrativo.

Ancora molto alto il numero (tredici) degli incidenti stradali rilevati, di cui 6 con feriti ed uno con esito mortale a Vasia (IM), dove una coppia di anziani del posto hanno perso la vita.