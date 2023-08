Il 23 agosto, a Dolcedo, alle ore 21, si esibirà un duo d’eccezione in un concerto affidato alle percussioni, dal titolo THADU’, nient’altro che ritmo. Sono due giovanissimi musicisti che hanno entrambi iniziato prestissimo lo studio degli strumenti a percussione che li ha portati a diplomarsi al Conservatorio di Torino e successivamente a vincere la borsa di studio DE SONO.

Thadù (nome dal tha=the inglese e dù=duo) Percussion è un progetto nato all’interno del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino dalla collaborazione tra Michel Chenuil e Francesco Parodi. Interessati entrambi al mondo solistico delle percussioni, hanno modo nel 2021 di suonare insieme per il concerto del Migliori Diplomati, sfruttando l’occasione per iniziare un percorso improntato sulla musica cameristica per strumenti a percussione. Durante il biennio si specializzano dunque con il Maestro Riccardo Balbinutti, grazie al quale espandono il repertorio e lo integrano con le loro idee musicali.

Il concerto avrà inizio alle ore 21 e sarà ad ingresso libero ad offerta.