Lunedì 11 settembre a Tortona e in Piemonte inizia il nuovo anno scolastico e il preside del Marconi, Carlo Rosso, ha deciso di incontrare le famiglie delle classi prime all’aperto, nel chiostro dell’Annunziata in via Montemerlo.

Ha diramato l’invito sul sito ufficiale della scuola al link https://www.marconitortona.edu.it/pagine/invito-incontro-con-il-dirigente-scolastico?source=archivio-news che riportiamo integralmente

Invito incontro con il Dirigente Scolastico

Gentilissima Famiglia,

siamo ormai giunti all’inizio di un nuovo anno scolastico e, come tradizione, invitiamo a un incontro con il Dirigente Scolastico e con Docenti dell’Istituto i genitori degli allievi e delle allieve delle classi prime al fine di fornire le necessarie informazioni relative alla frequenza delle lezioni che inizierà a partire da lunedì 11 settembre.

L’incontro avrà luogo all’aperto, il 5 settembre, martedì, nel chiostro dell’Annunziata, in centro a Tortona, gentilmente concesso dal Comune di Tortona, in un’ottica di collaborazione che da tempo contraddistingue i rapporti tra la nostra Scuola e la nostra Città.

All’incontro sono naturalmente invitati anche le Studentesse e gli Studenti iscritti alle classi prime.

Nella stessa occasione saranno consegnati i libretti di giustificazione delle assenze in attesa di rendere informatizzata la gestione delle stesse. Sarà anche illustrato il Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola, Famiglie e Studenti, la cui importanza è fondamentale per lo svolgimento lineare e in sicurezza delle attività scolastiche e che i Sigg. Genitori, gli allievi e le allieve saranno chiamati a sottoscrivere tramite registro elettronico.

All’incontro sono invitate tutte le classi prime dell’Istituto alle quali saranno fornite indicazioni generali e altre specifiche, rivolte ai singoli indirizzi, ad esempio alle classi del Progetto Notebook, attive da oltre un decennio.

Per completezza di informazioni, si comunicano di seguito le classi prime attive dal prossimo anno scolastico: Classi 1AA (Chimici), 1AC (Professionale Servizi Commerciali), 1AE, 1BE (Informatica e Telecomunicazioni), 1AL (Trasporti e Logistica), 1AM (Meccanici), 1AR (Amm. Fin. Mark.), 1AS, 1BS (Liceo S.A.).

ORARIO:

Ore 17.00 accoglienza dei partecipanti;

Ore 18.00 incontro con la Scuola.

In caso di tempo avverso, l’incontro avrà luogo presso la Sala giovani con modalità che saranno a suo tempo comunicate.