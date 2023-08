Giornata non facile per i Vigili del Fuoco di Tortona impegnati in numerosi interventi a causa del forte vento che si è abbattuto nel Tortonese. Alberi caduti un po’ dovunque ma soprattutto a San Sebastiano Curone, sui pali della Telecom e sul Parco del Castello a Tortona, prontamente rimossi dai pompieri.

L’intervento più difficile e laborioso, però, è stato un incendio che si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 agosto, poco dopo le 16 in strada Savonesa alla frazione Rivalta Scrivia: hanno preso fuoco diverse sterpaglie. Le fiamme erano dirette anche verso l’Interporto, ma i pompieri sono riusciti ad evitare che potyesero raggiungerlo.

L’incendio è stato spento in circa 3 ore dai Vigili del Fuoco.