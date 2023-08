Chi pensa che gli ex Vigili Urbani facciano solo multe legga questo articolo.

Nel pomeriggio di martedì 2 agosto la Polizia Locale è stata impegnata in due interventi in città: il primo ha visto la pattuglia in servizio nel centro cittadino sventare un furto con strappo perpetrato nei pressi della rotonda fra largo Europa e corso Repubblica, da parte di un uomo di origine nordafricana che, in sella a una bicicletta, aveva appena scippato un pensionato ottantenne tortonese una catenina d’oro di rilevante valore anche sentimentale. Nonostante il malfattore sia riuscito a darsi alla fuga gli agenti riuscivano a recuperare il monile restituendolo al proprietario. Sono in corso ulteriori indagini per individuare il responsabile.

Il secondo intervento è stato effettuato al termine dell’attività di indagini conseguente ad un esposto presentato dalla Camera di Commercio di Alessandria su segnalazione dei titolari di diverse agenzie immobiliari di Tortona ed ha portato alla contestazione, nei confronti di un uomo residente in città, dell’attività di mediazione immobiliare abusiva in quanto esercitata senza l’iscrizione agli appositi registri della CCAL. Nei confronti del responsabile è stata elevata una sanzione amministrativa di 15.000 euro .