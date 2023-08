Un concerto con le più belle colonne sonore dei film sul sagrato dello splendido Santuario di Santa Maria Maggiore. L’evento, organizzato dal Circolo Castelvecchio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Imperia, è in programma giovedì 24 agosto alle ore 21:15.

L’iniziativa fa parte della rassegna musicale “Musica sotto le stelle” che il Circolo propone da otto anni sul sagrato del Santuario di Santa Maria Maggiore. Ad eseguire i brani sarà la Banda Musicale di Pompeiana, diretta dal Maestro Daniele Conio.

Per raggiungere il concerto sarà a disposizione, dalle ore 20:30 alle ore 21:15 e a fine manifestazione, un servizio gratuito di bus navetta con partenza da Piazza Nannollo Piana, con percorso Via XXV Aprile, Via Nazionale e Via Dante.

“Lo scopo di questo evento, oltre a proporre un piacevole momento musicale, è anche quello di valorizzare uno dei luoghi più panoramici di Imperia, ricco di storia e di arte. Il concerto di quest’anno con la Banda musicale di Pompeiana ci proporrà principalmente le più famose musiche da film mentre sullo schermo scorreranno le immagini relative. Un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale che sostiene questa iniziativa”, dichiara il presidente del Circolo Castelvecchio, Pino Camiolo.

“Proseguiamo con gli appuntamenti musicali nei luoghi più belli e simbolici della città. Dopo il Monte Calvario e Montegrazie, la buona musica animerà il sagrato del Santuario di Santa Maria Maggiore a Castelvecchio, per una serata all’insegna delle colonne sonore che più ci hanno emozionato negli anni. L’obiettivo che ci siamo dati con il sindaco Scajola è di sostenere le realtà del territorio – in questo caso il Circolo Castelvecchio, che ringrazio – e di rendere la città viva, dal centro agli antichi splendidi borghi”, commenta l’assessore Marcella Roggero.