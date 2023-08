In relazione allo stato di allerta meteo per temporali che sta interessando l’intero territorio regionale, alle ore 17.00 si è svolta una nuova riunione plenaria del Centro Operativo Comunale (COC), presieduta dal sindaco Claudio Scajola, alla presenza degli assessori competenti, dei dirigenti comunali, di tecnici e personale operativo.

Il COC è operativo senza sosta per tutta la durata dell’allerta, insieme all’attività di presidio sul territorio comunale da parte di Polizia Locale e volontari della Protezione Civile e alle azioni di prevenzione su tombini e caditoie da parte di De Vizia.

Valutato l’andamento delle previsioni, secondo i diversi bollettini meteo, al momento non si ritiene di adottare misure restrittive specifiche, ma si raccomanda alla cittadinanza ogni forma di attenzione, prudenza e rispetto delle misure di auto-protezione.

Una nuova seduta plenaria, per fare il punto sugli aggiornamenti in corso di evento e adottare eventuali provvedimenti, è in programma domani mattina, lunedì 28 agosto, alle ore 8.00.

“Stiamo monitorando con costanza l’evoluzione del fenomeno. Ci attendono precipitazioni tra la notte e la mattinata di domani, per le quali abbiamo messo in campo ogni forma di controllo, presidio e prevenzione sul territorio. Non abbiamo previsto ordinanze di chiusura generali, ma presidiamo il territorio, anche grazie al nostro moderno sistema di videosorveglianza, pronti a intervenire con immediatezza. Ribadisco tuttavia la raccomandazione a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione”, dichiara il sindaco Scajola.