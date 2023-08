Nella giornata di ieri si è svolto il Consiglio Comunale di Diano Marina con questi argomenti all’ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente del 25 luglio 2023 (atti dal n. 49 al n. 62);

2. Mancata ratifica della variazione di bilancio adottata d’urgenza dalla Giunta comunale con deliberazione n. 75 in data 23/05/2023 provvedimenti assunti ai sensi dell’art. 175, comma 5, del d.lgs. N. 267/2000;

3. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2, del d.lgs. N. 267/2000);

4. Variante all’art. 73 del regolamento edilizio comunale relativa al posizionamento di teli su ponteggi e prospetti di edifici;

5. Risposta all’interrogazione relativa alla variante al progetto relativo al servizio di gestione dei rifiuti presentata dai Consiglieri comunali dott. Francesco Parrella e dott.ssa Micaela Cavalleri del gruppo Diano domani in atti protocollo n. 0016429 del 18.07.2023;

6. Risposta all’interrogazione relativa al Segretario comunale presentata dai Consiglieri comunali Marcello Bellaccicco e Elisabetta Borghi.

Tutti i punti sono stati approvati.

È l’assessore Luca Spandre a relazionare il Consiglio sulla variazione di bilancio portata in Giunta con due giorni di ritardo, parlando di un errore tecnico che non ha recato danni di alcuna natura né alla cittadinanza né ai fornitori e dell’ottimo lavoro svolto dall’ufficio che di fronte all’errore tecnico ha provveduto alla ratifica entro i termini di Legge”. I Consiglieri di minoranza Francesco Parrella e Marcello Bellacicco individuano rispettivamente una mancanza nei termini di verifica e controllo dell’operato degli uffici e una necessaria presa di responsabilità che non sarebbe stata esplicitata dall’Amministrazione.

“Non sono un contabile ma un Amministratore. Gli uffici lavorano bene, un errore tecnico è una possibilità ma il mio compito come Assessore coincide con la mia prima preoccupazione: assicurarmi che il bilancio comunale sia sano e che le spese che vengono effettuate non portino a un dissesto del bilancio” replica Spandre. Il Sindaco Cristiano Za Garibaldi interviene dopo il secondo invito a un mea culpa dell’Amministrazione da parte del Consigliere Parrella “Stiamo assistendo al campionato mondiale di mistificazione – ha detto Za Garibaldi -. Non possiamo dire che abbiamo sbagliato, semplicemente perché non è vero. La responsabilità dell’errore tecnico è già stata assunta dall’ufficio, che ha altrettanto prontamente posto rimedio all’errore nei termini previsti. Considerando che non c’è stato alcun danno economico, alcuna intenzionalità e alcuna conseguenza negativa, stiamo facendo una discussione che non credo interessi ai cittadini, nei confronti dei quali abbiamo una responsabilità anche in termini di tempo che dedichiamo a queste futili considerazioni”.

In risposta all’interrogazione sulla variante al progetto relativo al servizio di gestione rifiuti presentata dai Consiglieri Parrella e Cavalleri del gruppo Diano domani – che si domandano quali imprevisti abbiano portato alle modifiche al progetto iniziale e al ritardo nella realizzazione delle isole ecologiche interrate – interviene l’Assessore Barbara Feltrin, che loda l’operato degli uffici e del geom. Marco Cerfogli: “I tecnici hanno fatto un lavoro immane, frutto di tantissime riunioni e di pareri che hanno portato a una variante dettata da esigenze non prevedibili. Si tratta di necessità che riguardano tutti i comuni costieri, emerse quando il sistema è stato messo a confronto con i nostri flussi turistici. Quanto alle isole ecologiche semi interrate – continua Feltrin – i lavori sono stati ritardati dal ritrovamento di un ciottolato sotterraneo che ha implicato un immediato stop in attesa dell’intervento della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio”.

Infine, una nota del Sindaco in replica alla dichiarazione video rilasciata ieri pomeriggio sui social dal Consigliere Bellacicco: “In una giornata come quella di ieri, in cui tanto si è parlato di presa di responsabilità e di qualità che dovrebbe avere un Sindaco, spesso chiamato “leader” dalla minoranza, secondo me è strano che un uomo con la preparazione e le spiccate doti di leadership di Marcello Bellacicco, che rappresenta proprio quella minoranza, preferisca un monologo su Facebook al confronto in sede di Consiglio comunale”.

“Solo chi non fa non sbaglia mai – ha proseguito Za Garibaldi -, la consapevolezza passa anche attraverso queste riflessioni: sono contento di avere la fortuna di operare in un contesto in cui si commettono errori – secondo la minoranza moltissimi errori – perché significa che stiamo lavorando molto. In più, ogni errore ci permette di migliorare in prospettiva futura. Quanto alla presa di responsabilità e alla capacità di leadership, da un Generale che parla spesso della sua capacità di comando penso che ci si possa aspettare di più di un monologo su Facebook, che è una chiara dimostrazione di quanto in realtà sia lui ad avere carenze in sede di dibattito, al contrario del Consigliere Parrella, di cui invece apprezziamo la capacità di confronto aperto in Consiglio. Se essere un leader è anche un’occasione di proporsi come esempio per la comunità che rappresenta, ieri il consigliere Bellacicco ha dimostrato di non essere pronto al confronto diretto, che è l’essenza della vita amministrativa”.

Ufficio staff del Sindaco