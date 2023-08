La notte di San Lorenzo ad Acqui Terme (AL) sarà con Calici di Stelle, l’iniziativa nazionale di Città del Vino organizzata in provincia di Alessandria dalla Strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato. A supportare la manifestazione: Comune di Acqui Terme, Enoteca Regionale Acqui Terme e Vino, Consorzio dell’Asti DOCG e Consorzio Tutela Brachetto d’Acqui, con il supporto del Consorzio turistico Gran Monferrato con il patrocinio dell’ATL Alexala.

A partire dalle ore 20 di giovedì 10 agosto al Castello dei Paleologi di Acqui Terme si svolgerà un aperitivo con i vini del territorio con la degustazione dei prodotti locali; seguirà la visita guidata del Museo Civico nelle sale del Castello, ci sarà la proiezione gratuita del film “Un’ottima annata” diretto da Ridley Scott. Infine, sarà possibile guardare le stelle, che ispirano il titolo dell’iniziativa, della notte di San Lorenzo su morbide coperte fornite dall’organizzazione all’ingresso.

Il costo del biglietto di 25 Euro (gratuito per bambini fino a 12 anni), da corrispondere sul posto, prevede l’ingresso all’evento, la degustazione libera dei vini agli stand dei Consorzi, un cestino picnic con prodotti tipici del territorio corredato di coperta per ammirare le stelle, la proiezione del film, il concerto, la visita guidata al Museo Civico. Il cestino picnic (anche da asporto) contiene: formaggetta di Roccaverano e salume, insalata di orzo perlato, vitello tonnato al fiore di cappero, verdure grigliate, tortino di nocciola e ciupitino di bunet, cubetti di focaccetta e pane ai cereali, acqua.

Dichiara Marco Prosperi, direttore del Consorzio Gran Monferrato: «Calici di Stelle, che il Consorzio ha concretamente supportato, è la sintesi dei valori su cui il Consorzio Gran Monferrato Derthona Gavi investe: cultura, arte, natura sono gli asset fondamentali per lo sviluppo del territorio, uniti al settore dell’enogastronomia che è sempre un importante volano molto apprezzato. Vedere tutto questo convergere in una sola serata è un grande successo, per lo sviluppo di un turismo sostenibile vicino ad esperienze naturalistiche, come l’osservazione del cielo e delle stelle cadenti. Inoltre, Acqui Terme è uno dei tre Centri Zona, insieme a Casale Monferrato e Ovada, che per primo ha creduto nel progetto della Strada dei Vini e dei Sapori, e che continua a farlo anche dopo il cambio di Amministrazione. Per noi è un vanto essere presenti in una città tanto rappresentativa dei nostri valori».