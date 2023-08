Questa notte i Carabinieri della Stazione di Arma di Taggia, coadiuvati dai Carabinieri della Compagnia di Sanremo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un italiano di quarantasei anni per detenzione abusiva di più armi comuni da sparo, di cui una con matricola abrasa e diverse munizioni.

Tutto è scaturito a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. Giunti presso l’abitazione in cui era stata segnalata la lite, i Carabinieri hanno subito riconosciuto l’uomo, originario del Salento e già noto alle forze dell’ordine per diversi reati contro il patrimonio, la persona e per detenzione abusiva di armi. Si è quindi deciso nel frangente di procedere ad una perquisizione del domicilio che ha permesso di rinvenire nella camera da letto le seguenti armi e munizioni non denunciate:

un fucile semiautomatico cal.20, marca Breda;

una carabina ad otturatore girevole cal.9, marca Flobert;

una doppietta cal.12, con matricola abrasa;

7 cartucce, di cui n.3 cal.6,35 Browning, n.2 cal.357 Magnum, n.1 cal.30/6, n.1 cal.7,65 Browning.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione abusiva di più armi comuni da sparo, di cui una peraltro con matricola abrasa.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato alla casa Circondariale di Sanremo, a Disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed in attesa dell’Udienza di Convalida che dovrebbe tenersi nelle prossime ore.