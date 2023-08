L’Ufficio Stampa del Comune di Alessandria ha appena ricevuto comunicazione da parte di Autostrade per l’Italia Spa comunicazione in merito alle chiusure temporanee di tratti autostradali per ragioni diverse, qui di seguito esplicitate.

Al fine di consentire l’esecuzione di un intervento di manutenzione degli impianti elettrici, dalle ore 22,oo di giovedì 17 sino alle ore 6,oo di venerdì 18 agosto verrà chiuso il ramo di intersezione tra il raccordo A26-7 Predosa-Bettole, corsia di provenienza da Novi Ligure, e l’Autostrada A7 Nord, corsia in direzione Milano. Il traffico diretto a Milano potrà uscire al casello di Novi Ligure per rientrare in Autostrada A7 dal casello di Tortona; se invece proseguirà verrà deviato in A7 Sud verso Genova e quindi potrà uscire e rientrare a Serravalle Scrivia.

Inoltre, per consentire il transito di trasporti eccezionali in presenza di uno scambio di carreggiata in concomitanza di un intervento inerente gli impianti delle gallerie, si renderà necessario procedere nei giorni di mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 agosto ad una chiusura notturna del tratto compreso tra l’intersezione A26 con A21 e Casale Monferrato Sud, alternativamente su entrambe le direzioni di marcia, compresi gli accessi alle Aree di Servizio Monferrato.

In particolare, l’Autostrada A26 Sud verrà chiusa al traffico nel tratto compreso tra Casale Monferrato Sud e l’intersezione fra A26 e A21 in direzione Genova dalle ore 23,oo di mercoledì 16 sino alle ore 5,oo di giovedì 17 agosto; il traffico proveniente da Gravellona Toce dovrà uscire a casale Monferrato Sud e potrà rientrare dai caselli di Alessandria Ovest per la A21 ovvero di Alessandria Sud per la A26.

Si consideri anche la chiusura al traffico in A26 Nord nel tratto compreso fra l’intersezione fra A26 e A21 e Casale Monferrato in direzione Gravellona Toce dalle ore 22 di giovedì 17 e le ore 6,00 di venerdì 18 agosto; il traffico proveniente da Genova verrà deviato sull’Autostrada A21 in direzione Piacenza e potrà uscire al casello di Alessandria Ovest dell’A21 oppure potrà uscire al casello di Alessandria Sud; il traffico proveniente dall’Autostrada A21 potrà uscire al casello di Alessandria Sud oppure al casello di Alessandria Ovest, per quanto riguarda la A21; in entrambi i casi sarà possibile rientrare in autostrada dal casello di Casale Monferrato Sud.

Nelle notti di mercoledì 16, giovedì 17 e giovedì 18 agosto saranno chiuse le Aeree di Servizio Monferrato Ovest e Monferrato Est; così pure è disposto il divieto di sosta sia nelle suddette Aree di Servizio, sia nelle Aree di parcheggio, sia nelle piazzole di sosta interessate dai tratti autostradali citati.