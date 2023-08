Domenica 27 Agosto – ore 17:00

Teatro Verdi – Piazza Conciliazione – Acqui Terme

MOSTRI SACRI

Pasolini, Caravaggio, noi

UN VIAGGIO ATTRAVERSO UNA STORIA D’AMORE

Un affresco teatrale sul genio e sulla smisuratezza di Caravaggio e Pasolini; un monologo che, a partire dal racconto di un amore giovanile – vissuto dalla protagonista durante i “mitici” anni ’90 -apre un varco sulle opere e sui “personaggi” dei due artisti, cosi come sono arrivati a noi dall’immaginario collettivo.

Attraverso l’avventura (e la disavventura) di un amore che lega Monica, la narratrice, ad Andrea, un musicista, lo spettatore, Pasolini e Caravaggio si fondono a sollecitare in ciascuno l’idea che noi, umani, siamo capaci di straordinarietà e di quanto il sentimento, inteso come elevazione ma anche come violenza e passione, ci trasformi, tutti quanti, in mostri prima e, con un po’ di coraggio, in sacri poi.



Ideazione: Monica Massone

Drammaturgia: Elena Forlino

Inserti narrativi: Monica Massone

Regia: Elena Forlino

Interprete: Monica Massone

Tecnica audio-luci: Roberto Scarpa

Produzione: Quizzy Teatro

INGRESSO INTERO: € 13

INGRESSO RIDOTTO: €10

under 25, over 65, Tesserati Associazione Culturali e Artistiche

