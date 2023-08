Dopo il grande successo di SanBart Cabaret, proseguono gli eventi di intrattenimento a San Bartolomeo al Mare.

Questa sera Dj Tex intratterrà il pubblico di piazza Torre Santa Maria, mentre domani sera sarà il turno dei Belli Fulminati nel Bosco, che portano in piazza il cabarock, un genere musicale dinamico caratterizzato da una scoppiettante miscela di rock, ska, blues, latino-americano, sarcasmo e irriverenza. In più di 20 anni la band ligure si è esibita in moltissimi locali e festival italiani, è stata più volte finalista all’Altro Festival, al Festival Nazionale del Cabaret al Teatro Instabile di Genova e a Sanscemo e ha partecipato al Maurizio Costanzo Show e a Striscia la Notizia. Domani sera i Belli Fulminati nel Bosco portano in scena il loro divertente spettacolo, rinnovato nei costumi, nel sound e nella formazione, con il debutto del giovanissimo alto sassofonista Sebastiano Zanelli, già popolarissimo tra i teenagers. La serata sarà presentata da Roberto Guidarini, in arte Bady Bady, storica voce radiofonica.

Da venerdì 18 a domenica 20 agosto in piazzale Olimpia, area manifestazioni, la festa di Rifondazione Comunista propone stand gastronomici e musica dal vivo a partire dalle ore 19.00.

Giovedì 17 agosto – ore 21.30

Animazione musicale con Dj Tex – Piazza Torre Santa Maria

Venerdì 18 agosto – Ore 21.30

Belli Fulminati nel Bosco – Piazza Torre Santa Maria

Da venerdì 18 a domenica 20 agosto – Dalle ore 19.00

Festa di Rifondazione Comunista – Piazzale Olimpia

Sabato 19 agosto – Ore 21.00

Processione per le vie del paese in onore del Santo Patrono – Partenza Divina Misericordia e arrivo in piazza Verdi

Domenica 20 agosto – Ore 10.00

Messa Solenne in onere del Santo Patrono – Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo