Quello che segue è il racconto di alcuni lettori di oggi cronaca che ci hanno contattato al 3394501161.

Ore sei e un quarto del mattino del mattino di oggi, 26 agosto 2023, viale Matteotti, una delle strade più importanti di Diano Marina, un bel viale alberato, forse il più bello di tutta la città. La strada è abitata da residenti (pochi) e turisti (tanti). Sono le sei del mattino, fuori è ancora buio, albeggerà fra un quarto d’ora quando un rumore assordante arriva dalla strada: è la macchina pulitrice che aspira le foglie secche che gli spazzini hanno portato in mezzo alla strada.

Il rumore è così forte che è impossibile dormire: “Vabbè, le strade vanno pulite, ci mancherebbe altro” pensano in molti, ma non è finita qui: come la macchina si allontana entrano in funzione le macchine ad aria compressa degli spazzini che buttano le foglie in mezzo alla strada. Non passano che pochi minuti che il rumore assordante della macchina pulitrice ritorna. Una due, fino a dieci volte, intervallata dal quella che bagna l’asfalto.

Dormire è un miraggio, anche con le finestre chiuse. Alle sette meno un quarto sembra finito, ma arrivano gli operai che gridano con il capo operaio che impartisce gli ordini “Bisogna andare alle quattro strade” dice ad alta voce. E tutti si allontanano…

I turisti cercano di tornare a dormire ma cosa succede ogni giorno alle sette meno cinque del mattino? I dianesi lo sanno: le campane della chiesa che si sentono ovunque e durano diversi minuti.

A parte gli ultimi due avvenimenti la domanda che sorge spontanea é: ma perché far passare 10 volte la pulitrice? Non era più semplice vietare il parcheggio delle auto durante la notte e lasciare che la spazzatrice passasse una volta volta sola?

Badate bene, non si trattava di vietare il parcheggio in tutto viale Matteotti perché a quanto pare, benché il rumore assordante si avvertisse quasi fino all’Aurelia, i dieci passaggi hanno riguardato solo il primo tratto di viale Matteotti: dalla stazione all’Ufficio postale dove si trova anche un albergo. Le foglie nella restante parte del viale uscendo il mattino erano così numerose che si evinceva chiaramente che lì, la spazzatrice non era passata

Ma è il modo di trattare i turisti?