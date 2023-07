La Polizia di Stato di Ventimiglia, ricevuta segnalazione della presenza di un soggetto extracomunitario in stato di alterazione psico-fisica autore di ingiustificata aggressione nei confronti di tre passanti, si adoperava al rintraccio dello stesso che dapprima tentava di darsi alla fuga e veniva poi raggiunto dagli operatori. Il soggetto, irregolare sul T.N. , persisteva in atteggiamenti e comportamenti ostili.

Dalle prime verifiche è emerso che lo straniero avrebbe aggredito due persone poiché intervenute a difesa di un’anziana signora precedentemente aggredita dallo stesso.

Il soggetto, che è stato deferito all’A.G. per per percosse e verrà indagato in stato di libertà anche per lesioni, ingiurie e violenza e resistenza a P.U. , è stato poi condotto in sicurezza a Ponte San Luigi e consegnato alle Autorità transalpine in esito a una procedura di riammissione, nel rispetto della vigente normativa di settore.

In particolare, l’istituto della riammissione prevede pregressi accordi internazionali che disciplinano l’obbligo di ciascuna delle Parti contraenti di riammettere sul proprio territorio un soggetto che si trovi nel territorio dell’altra Parte contraente sprovvisto dei necessari requisiti di ingresso o soggiorno.

Sono accordi intergovernativi, che possono essere firmati dall’UE o dal Paese interessato, oltre ad essere multilaterali possono anche essere blaterali.

Per quanto riguarda l’Italia, sono firmati dal Ministro dell’Interno o da quello degli Esteri.

In questo caso si è trattato di una riammissione di cittadino di un Paese terzo ed in virtù degli accordi vigenti, ciascuna delle parti contraenti riammette nel proprio territorio, su richiesta dell’altra parte e senza formalità, il cittadino di uno Stato terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno applicabili nel territorio della parte contraente richiedente, qualora venga accertato che il medesimo è entrato nel territorio di detta Parte dopo aver soggiornato o dopo essere transitato attraverso il territorio della Parte contraente richiesta.