Buongiorno,

ho letto con dispiacere l’articolo in cui si parla dell’annullamento delle serate di Gianni Rossi, già ridotte quest\’anno da tre a due, e uno dei pochi svaghi per gli adolescenti in vacanza qui.

Mi chiedo che cosa si intenda per turismo d\’elite, chi ne dovrebbe far parte?? Bambini, anziani e persone di mezza età?

Gli adolescenti dovrebbero forse andare in vacanza altrove??

Queste serate erano un buon compromesso per avere vacanze a misura di famiglie con ragazzi; serate che avrebbero potuto essere mantenute con un aumento dei controlli e della sicurezza.

Mi dispiace anche che il giornalista, che ha fatto dei giovani di tutta l’erba un fascio, non si sia firmato a fondo dell’articolo.

Cordiali saluti.

Lettera Firmata

Ringraziamo la lettrice.

Quando un articolo non è firmato è sempre riconducibile al Direttore. Il termine che ho usato, cioè turismo d’élite era un eufemismo e non voleva certo pretendere che a Diano Marin a arrivi solo quel genere di turismo, anzi. Era solo un modo elegante per dire che quei giovani che hanno causato questo pandemonio non erano certo dei santi e soprattutto non erano giovani “a posto”.

Diano Marina può e DEVE avere anche un Turismo giovanile perché ci vuole un ricambio. Spetta al comune (e non solo) fare in modo che i giovani arrivino. Non spetta a me giudicare se il Sindaco ha fatto bene o male a sospendere l’unica manifestazione per i giovani visto quello che è successo ma i giovani devono avere il loro spazio anche perché non tutti i giovani sono uguali e punire tutti per la negligenza di pochi è sbagliato, per cui la manifestazione andava forse sostituita con qualcos’altro.

Il nocciolo della questione è evitare che quel tipo di giovani arrivino a Diano. Tutti siamo stati giovani, tutti abbiamo fatto casino, tutti abbiamo portato quella bella ventata di allegria e gioventù, ma nessuno ha fatto quelle cose.

Se i tempi sono cambiati, forse bisogna cambiare le regole. Come non spetta ad un giornalista individuarlo.

Angelo Bottiroli – Direttore di Oggi Cronaca