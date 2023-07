Mi sono candidato consigliere comunale nel 2019 nel partito della Lega, con convinzione e passione per la mia città. Grazie alla fiducia ottenuta dai cittadini, sono stato eletto in Consiglio comunale con l’Amministrazione del Sindaco Federico Chiodi. Dopo quattro anni di impegno e dedizione, ho maturato la scelta di passare al partito Fratelli d’Italia in quanto ho riscontrato una fattiva disponibilità e una convergenza sul mio operato. In questi quattro anni di amministrazione mi sono più volte confrontato con il Sindaco su progetti negli ambiti che per attitudine e formazione mi sono più consoni, come quello scolastico e dei servizi sociali e dei quali mi occupo anche come presidente della relativa commissione consiliare. Pur confermando la mia profonda stima e il sostegno nei confronti del primo cittadino, sento che è il momento di un cambiamento che mi consentirà ancor meglio di rendermi utile per la nostra città.

Matteo Fantone