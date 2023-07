Si è svolta ieri, giovedì 13 luglio, presso il Comune di Tortona, l’ormai tradizionale foto di fine anno del progetto comunale Tortona Città Cardioprotetta con la presenza di tutti gli attori dell’anno 2022-23.

Quest’anno il progetto ha visto coinvolti i ragazzi dell’ultimo anni di tutti gli Istituti superiori della città con un ottimo riscontro in termini di partecipazione e di gradimento del corso per acquisire l’abilitazione all’uso del defibrillatore semi-automatico (DAE).

Alla presenza del Sindaco Federico Chiodi, del Presidente del Consiglio Giovanni Ferrari Cuniolo e della referente del progetto Giordana Tramarin, sono state consegnate le pergamene di ringraziamento ai Dirigenti Scolastici, ai docenti e agli alunni, al Rotary Club Tortona che per il secondo anno ha sostenuto il costo dei corsi per formare ben cento studenti, oltre alla Prometeo ODV e alla Croce Rossa di Tortona per l’adesione come enti formatori.

Giordana Tramarin ha colto l’occasione per ricordare cosa è stato fatto in questo progetto negli ultimi tre anni: partendo dai ringraziamenti ai generosi donatori dei cinque defibrillatori installati in città arrivando a ringraziare chi ha supportato con il proprio contributo i corsi per l’abilitazione ricordando che grazie a questi corsi già una vita è stata salvata.

Tortona Città Cardioprotetta proseguirà il prossimo anno coinvolgendo nuovamente i ragazzi delle classi quinte delle superiori.