Una mostra d’arte celebrerà il prossimo fine settimana i pittori Dino Bezzone e Antonello Bezzone. Padre e figlio. Pontecuronesi. Nella Sala Polifunzionale del Comune, sarà allestita a cura della Biblioteca “Sandro Castelli” una ricca esposizione, a loro dedicata, preparata da Giovanna Franzin.

I due pittori pontecuronesi, per la prima volta insieme in una mostra pittorica, sono ricordati per la loro sensibilità nell’uso del colore, per la particolare tecnica compositiva e per il loro stile, davvero originale. L”esposizione sarà inaugurata sabato 15 alle 17.30 dalla Prof. Lia Giachero, esperta d’arte, e rimarrà aperta al pubblico domenica 16.

Un’ occasione imperdibile.