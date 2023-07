Nel pomeriggio del 19 luglio veniva tratto in arresto, su disposizione dell’Ufficio di Sorveglianza di Genova, un sanremese di 58 anni per il suo comportamento aggressivo e violento nei confronti del suo contendente, nel corso di un intervento della Volante del Commissariato di Sanremo.

Nella sera di domenica 16 luglio giungeva, tramite richiesta di intervento al Numero Unico di Emergenza 112, la segnalazione di una rissa in pieno centro cittadino.

La Volante, giunta sul posto, notava una calca di persone concentrate nei pressi delle Poste centrali nonché due soggetti che si picchiavano reciprocamente, urlando aggressivamente ed incuranti della presenza degli agenti.

Gli operatori intimavano ai due di cessare la loro condotta, ma gli stessi, essendo particolarmente esagitati e affatto collaborativi, rendevano complicata la gestione dell’intervento.

Il comportamento dei due uomini inoltre portava particolare disordine in città anche per i veicoli in transito in quanto bloccati dal notevole flusso di persone in strada, sia per lo stesso parapiglia che si era venuto a creare.

Per tali motivi il 58enne, con diversi pregiudizi di polizia, avendo tenuto un comportamento non consono al godimento del beneficio di cui godeva, il 19 luglio veniva tratto in arresto dalla Polizia di Stato di Sanremo, a seguito della sospensione dell’affidamento in prova disposta dall’Ufficio di Sorveglianza di Genova, su richiesta del Commissariato di Pubblica Sicurezza cittadino.