L’atmosfera, di questo trascorso fine 1800, si assapora ancora in qualche raro angolo di città: uno di questi è la storica cuntra Larga: l’attuale via dei Martiri.

Un ingresso d’altri tempi, un lungo banco d’autentico massello, come gli scaffali, tutto conserva ancora il sapore dell’antico legno anche se nell’aria ormai si sono mescolate mille particelle di altre sostanze emesse, in gran parte, dallo sviluppo del traffico urbano, le quali hanno, ad ogni buon conto, alterato le fragranze mantenute con naturalezza, senza difficoltà, per tantissimi decenni dai nostri nonni.

Il luogo centralissimo della nostra Alessandria, la suggestività del locale, compreso l’arredo dello stesso, riportano il visitatore in un’atmosfera di altri tempi.

Andrea Uberto, corre l’anno 1890, quando decide di proporre alla clientela alessandrina indumenti e maglieria intima.

Le vetrine, dall’inaugurazione ad oggi, hanno ovviamente subito qualche variazione, si sono adeguate ai tempi, non certo migliori di allora.

La moda ha trasformato molte cose; si sono affermate nuove tipologie di abbigliamento, più adatte alle nudità del corpo, per entrambi i sessi, nuovi tessuti hanno affiancato quelli tradizionali.

La gestione dell’attività è filtrata attraverso nuovi responsabili, i quali secondo le esigenze dell’affermata clientela, propongono senza esitazione le ultime trovate escogitate, in parte dalle esigenze dei costumi, in parte secondo i gusti degli stilisti.

I prodotti offerti al pubblico, sono fra i migliori del settore, la struttura gestionale, seppure con lo sguardo sempre attento verso l’evolversi delle esigenze, non ha variato i valori di quel secolo, anche se per la mentalità d’oggi pare millenario.

I titolari ritengono la moda un fattore indispensabile per un continuo miglioramento della produzione, sotto tale obiettivo impiegano la massima accuratezza nella scelta dei tessuti, dei modelli, offrono le muove collezioni nell’intento di soddisfare l’affezionata clientela, mantenendo quell’impronta di professionalità, come l’insegna impone dal quel giorno di fine secolo.

Le generazioni, di alessandrini, si sono susseguite, continuano e continueranno a susseguirsi: i giovani lasciano il posto ad altri giovani, ma quell’angolo creato da Andrea Uberto, continua nella tradizione commerciale, per offrire il meglio delle proposte al passo con i tempi.

La prestigiosa attività è condotta attualmente da una delle più ragguardevoli firme del commercio alessandrino: quella di Vittorio Ferrari.

Franco Montaldo