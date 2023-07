L’Archivio Pittor Giani intende celebrare l’anniversario dei duecento anni dalla morte del maestro neoclassico Felice Giani (nato a San Sebastiano Curone nel 1758 e morto a Roma nel 1823) organizzando una serie di eventi che seguono la mostra “Felice Giani 200 Anteprima” (inaugurata con successo presso la sede dell’Archivio a San Sebastiano in occasione della prima giornata della 39’ Fiera Nazionale del Tartufo) ed il prestigioso concerto tenutosi il 10 gennaio scorso al Teatro Civico di Tortona in collaborazione con “Perosi Festival” nel giorno dell’anniversario della scomparsa del pittore. Domenica 2 luglio alle ore 16 a San Sebastiano verranno inaugurate tre mostre che trasformeranno il borgo in un museo diffuso dedicato a Giani ed anticiperanno altri eventi, quest’anno a Tortona e nel tortonese e nel 2024 ad Alessandria e provincia, di fondamentale importanza per la conoscenza del pittore che vanta opere conservate nei palazzi e nei musei più prestigiosi d’Italia e del mondo e per la scoperta del nostro territorio al quale egli rimase sempre molto legato.

La volontà dell’Archivio, che grazie alla rilevanza del progetto “Felice Giani 200” ha trovato il supporto di numerosi enti, associazioni pubbliche e private ed i contributi del Comune di San Sebastiano Curone, delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino, Cassa di Risparmio di Alessandria e Cassa di Risparmio di Tortona, è quella di utilizzare questo importante anniversario per far conoscere a tutti l’importanza che Giani ricopre nella storia dell’arte ed il fascino delle sue opere dopo la riscoperta da parte di critici come, Anna Ottani Cavina, Roberto Longhi, Vittorio Sgarbi e Marcella Vitali offrendo alla proposta turistica del territorio alessandrino un’imperdibile opportunità di crescita. Per raggiungere tale obiettivo è stato individuato un Comitato di Studi composto da storici dell’arte di chiara fama e profondi conoscitori della figura di Felice Giani (Vincenzo Basiglio, Aurora Scotti, Vittorio Sgarbi e Marcella Vitali ) che ha selezionato opere e documenti ed individuato le linee guida del progetto che si realizzerà nel 2023 e nel 2024 .

Quest’anno sarà per l’Archivio Pittor Giani, che coordina l’organizzazione degli eventi celebrativi, un anno fondamentale per valorizzare la figura di Felice Giani, personaggio straordinario da annoverare tra i principali protagonisti della storia dell’arte italiana e tra i più importanti rappresentanti del territorio alessandrino. Gli istituti che collaboreranno alla realizzazione delle varie manifestazioni daranno vita al nuovo polo museale diffuso UVA (Una Valle di Artisti) cogliendo l’occasione delle celebrazioni di “Felice Giani 200” per creare una rete tra Archivi e Musei collegati finalizzata a valorizzare la prerogativa unica del territorio tortonese e della val Curone in particolare di aver dato i natali ad una nutrita schiera di artisti di grande prestigio (Barabino, Giani, Leddi, Pellizza per fare qualche nome) e che si distingue sia per la qualità dell’offerta culturale proposta, sia per il fatto di essere collegata da suggestivi sentieri, recentemente recuperati, risalenti alle antiche Vie del Sale che permettono di apprezzare le bellezze del territorio ed i suoi pregiati prodotti enogastronomici in modo unico.

Molte sono le iniziative in programma nel 2023 per celebrare con “Felice Giani 200” l’anniversario dei 200 anni dalla scomparsa del pittore che lavorò anche per Napoleone e Caterina di Russia e morì a Roma il 10 gennaio 1823. Dal 2 luglio al 1 ottobre p.v. a San Sebastiano Curone l’Archivio Pittor Giani, l’Archivio Piero Leddi e l’Oratorio della SS. Trinità esporranno opere e documenti provenienti da preziose collezioni private frutto di anni di ricerche qualificate: il fondo documentale del dottor Riccardo Giani (primo a riscoprire la figura di Felice Giani insieme ai principali storici dell’arte della metà del secolo scorso), le collezioni private del territorio “Felice Giani e dintorni”, la collezione Piero Leddi (stimatissimo pittore conterraneo e primo presidente dell’APG che proseguì l’opera del dott. Riccardo Giani), ed il prestigioso “Album da Faenza a Marradi” proveniente dal Fondo Piancastelli della Biblioteca Comunale Aurelio Saffi di Forlì che fornisce un esempio dell’eclettismo del maestro neoclassico, costituisce una pietra miliare della storia dell’arte come sostenuto da Roberto Longhi e verrà esposto a San Sebastiano per la prima volta nella sua interezza. Dal 16 settembre al 17 dicembre p.v. a Tortona il Museo Diocesano (che nel suo fondo stabile possiede una delle opere più affascinanti del pittore “Madonna in trono con Bambino, San Bernardo e San Giovannino) sarà teatro della mostra “Felice Giani la religiosità di un Giacobino” e Palazzo Guidobono, grazie ad un accordo con l’amministrazione comunale, ospiterà la mostra “Felice Giani ed il sogno Preromantico” che permetterà di ammirare affascinanti opere dipinte dal pittore in arrivo da prestigiose collezioni pubbliche e private e costituirà un evento di grande richiamo. Al termine delle manifestazioni nella provincia di Alessandria alcune esposizioni saranno replicate in Romagna dove Giani aveva trovato in Faenza la sua città d’adozione. Nell’ambito del progetto di collaborazione tra gli istituti culturali del polo espositivo diffuso sul territorio UVA (Musei di Pellizza, Archivio Pittor Giani, Archivio Piero Leddi, Archivio Clemen Parrocchetti e Museo Diocesano di Tortona, l’acronimo formato dalle iniziali Una Valle di Artisti gioca anche sul fatto che il sentiero “green” che li collega attraversa alcune delle vigne di Monleale recentemente nominate Tesori Unesco) verranno inoltre realizzate due importanti conferenze: la prima a Volpedo facente parte della “Biennale Pellizza” e avente come tema un suggestivo confronto tra i due grandi artisti protagonisti assoluti a loro modo dell’arte dell’ottocento; la seconda nello splendido castello di Borgo Adorno (l’antico proprietario marchese Luigi Botta Adorno fu il primo protettore di Felice Giani) sull’importanza storica delle Vie del Sale e sull’opportunità di un loro utilizzo attuale come affascinante rete di sentieri in grado, tra le molte prerogative, di offrire una suggestiva via di comunicazione lenta e sostenibile tra Archivi e musei.

Il programma triennale “Felice Giani 200” proseguirà nel 2024 ancora a San Sebastiano con una mostra dedicata a Giani ed al suo entourage dal titolo “Felice Giani e la cultura del suo tempo” che completerà la narrazione iniziata con la mostra “Felice Giani 200 Anteprima” e sarà affiancata da importanti eventi collaterali nelle diverse sedi del polo museale diffuso UVA. Sono inoltre in via di definizione importanti progetti che coinvolgeranno la Città di Alessandria e la Provincia per celebrare, unitamente ad altri importanti eventi, il passaggio del Tour de France nelle terre alessandrine sottolineando i legami tra Italia e Francia di cui Giani fu grande protagonista.

Un ringraziamento particolare va a tutti gli enti ed alle associazioni che hanno contribuito e contribuiranno alla buona riuscita di questo ambizioso progetto: Regione Piemonte, Comune e Diocesi di Tortona, Comune e Provincia di Alessandria, Alexala e Costruire Insieme, Comune di Monleale, Strada del Vino e dei Sapori dei colli tortonesi, Archivio Piero Leddi, Associazione Pellizza, Archivio Clemen Parrocchetti, Associazione Pro Julia Derthona, Fai sez. Tortona, Atelier Sarina, Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali, Quarto Piemonte (i Comuni di Forlì, Faenza, Brisighella e Marradi più la sezione faentina di Italia Nostra ed i musei di Palazzo Milzetti e Palazzo Laderchi per quanto riguarda la parte Romagnola del progetto che inizierà al termine degli eventi sansebastianesi) e le Fondazioni CRTorino, CRAlessandria, CRTortona.

CALENDARIO EVENTI 2023 “FELICE GIANI 200”

MOSTRE DI SAN SEBASTIANO CURONE – dal 2 luglio al 1° ottobre 2023

Tutti i venerdì/sabato/domenica ore 16-19

e su prenotazione info@archiviopittorgiani.com / tel +39 334 333 4015

www.archiviopittorgiani.com

Oratorio della Trinità, “Il viaggio da Faenza a Marradi”

a cura di Vincenzo Basiglio e Marcella Vitali

Archivio Pittor Giani, “Felice Giani e dintorni, opere da collezioni private”.

a cura di Vincenzo Basiglio e Vittorio Sgarbi

Archivio Piero Leddi, “Disegni di Felice Giani raccolti da Piero Leddi.”

a cura di Aurora Scotti e Marcella Vitali

MOSTRE DI TORTONA

Palazzo Guidobono , dal 16 settembre al 17dicembre 2023

“Felice Giani e il suo sogno Preromantico” la cultura di Napoleone – le residenze aristocratiche, eleganza e raffinatezza

a cura di Vincenzo Basiglio e Marcella Vitali

Museo Diocesano, dal 16 settembre al 17 dicembre 2023:

“La religiosità di un Giacobino”

a cura di Vincenzo Basiglio e Marcella Vitali

www.archiviopittorgiani.com

info@archiviopittorgiani.com / tel +39 334 333 4015

CONFERENZE

Associazione Pellizza, Volpedo, 9 settembre 2023

“Pellizza e Giani, due maestri dell’Ottocento a confronto”

Archivio Clemen Parrocchetti, Castello di Borgo Adorno, Cantalupo Ligure, 2 settembre 2023

“Arte e cultura sulle Vie del Sale, verdi prospettive”

www.archiviopittorgiani.com

info@archiviopittorgiani.com / tel +39 334 333 4015