Il Gruppo consiliare Lega Salvini Piemonte e Lavoriamo x Novi ha presentato due interpellanze tramite i Consiglieri Dolcino e Perocchio .

La prima riguarda la mancanza di servizi igienici pubblici per la cittadinanza nelle zone mercatali e centrali; detta problematica era molto sentita dalla minoranza durante la passata Amministrazione, tanto che diverse volte erano state chieste al Sindaco spiegazioni.

La seconda riguarda il disagio lamentato da molti cittadini in viale Pinan Cichero a causa di una riparazione effettuata nell’ottobre 2022 sulla strada d’accesso in prossimità dei civici 46-47-52-56-54-55; invero dopo quasi un anno la strada è ancora fortemente dissestata e dunque pericolosa sia per le auto che per i pedoni.

Nonostante i molteplici richiami da parte di Dolcino presentati sia all’Acos Gestione Acqua che negli appositi Uffici Comunali le parti si rimbalzano le responsabilità e non si comprende ancora oggi chi debba occuparsi del rispristino della strada allo status quo ante.