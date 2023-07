Dopo il divertente spettacolo “Pochi maledetti e subito” di e con Fabrizio Casalino, l’estate Tortonese continua proponendo iniziative per tutti i gusti e di grande qualità.

Venerdì sera, 14 luglio, l’area Matteotti sarà vivacizzata dalla musica di Lillo Baroni. La serata è stata voluta dall’Amministrazione Comunale per ricordare Lucia Guarini, prematuramente scomparsa lo scorso anno, instancabile animatrice e organizzatrice di eventi nel quartiere che tanto amava.

Domenica 16 luglio salirà sul palco del Cortile dell’Annunziata Sergio Muniz. Noto come attore, modello e artista di musical sarà presente a Tortona nella veste inedita di musicista e cantante insieme alla sua 4ever band con la quale si esibisce da anni in numerose città in Italia e all’estero. Le sue origini spagnole riecheggiano e si ritrovano nei brani che propone: pop rock latino dai ritmi incalzanti e movimentati che trasportano il pubblico a battere il tempo, ballare, muoversi. Oltre a pezzi di Jarabe de Palo come “Demasiado corazon” e “Corazon espinado”, “La colegiala”, eseguirà anche canzoni sue (ha all’attivo tre album).

La settimana successiva vedrà la presenza a Tortona di quello che è considerato uno dei più grandi talenti della chitarra non solo nel nostro Paese perché, ormai, la sua bravura è riconosciuta a livello internazionale: Matteo Mancuso. Nato nel 1996, palermitano, è un chitarrista eclettico e versatile, dotato di notevole precisione e stupefacente velocità di esecuzione, che suona la chitarra elettrica come la classica, cioè senza usare il plettro, applicando una tecnica tutta personale e unica che gli consente di esprimersi in uno stile originale e straordinariamente singolare. E’ considerato un fenomeno musicale: in pochissimi anni è stato capace di affascinare una larghissima fetta di pubblico, ma soprattutto guadagnare la stima e l’apprezzamento dei più grandichitarristi internazionali: Al Di Meola, Steve Vai, Joe Bonamassa, Dweezil Zappa, Tosin Abasi e Stef Burns, tanto per citarne alcuni. La musica di Matteo ha sfumature jazz e blues-rock. La sua capacità, precisione e padronanza nel suonare la chitarra promettono di esaltare ed entusiasmare il palco di Tortona martedì 18 luglio, data inserita nel suo tour estivo 2023 iniziato il 7 luglio con la standing ovation delle oltre 15.000 persone presenti.

Gli spettacoli sono gratuiti fino ad esaurimento posti.

Per prenotazioni: Biglietteria Teatro Civico tel. 0131864488 – dal martedì al venerdì ore 16 – 19; info: vivitortona.it – tel. 0131864297