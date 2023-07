Mercoledì 12 luglio alle h. 21 si terrà l’incontro pubblico, organizzato dall’associazione di tifosi Noi Siamo il Derthona, “Cento anni fa … il Derthona FbC era in serie A” presso la Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona (ingresso da Via Emilia 168).

Il programma dell’evento che combina storia locale, memoria e cultura sportiva, si sta definendo nei dettagli: a presentare la serata sarà Domenico Cremonte, giornalista di RadioPNR e fine conoscitore di calcio di ogni tempo e latitudine, mentre Andrea Freddo presenterà la ricerca sull’eccezionale Campionato di Prima Divisione 1922-23, che vide il Derthona protagonista tra le grandi squadre di un football in tumultuosa evoluzione. Lo studio, frutto dell’analisi compiuta su archivi, digitali e cartacei, di 21 giornali e 7 periodici (tra cui, alcune testate ancora esistenti, come Il Popolo di Tortona, la Gazzetta dello Sport, La Stampa, Il Secolo XIX, Il Guerin Sportivo, altre tipiche del periodo e chiuse, come Il Leoncino di Tortona, Il Paese Sportivo, La Stampa Sportiva), nonché innumerevoli monografie, per un totale di più di 300 articoli, verrà esposto cercando di ricreare il clima, le situazioni e il pathos di quelle vicende sportive, che risalgono a cento anni or sono, ma sono ancora affascinanti e, si scoprirà, in parte decisamente attuali. Sono emerse vicende commoventi, esilaranti, alcune volte drammatiche, che in ogni caso meritano di essere ricordate.

Hanno assicurato la loro presenza alcuni ospiti d’eccezione, come Massimo e Paolo Bergamini, nipoti di Armando Bellolio, il capitano di quel grande Derthona. Interverrà, inoltre, il professor Stefano Massa, storico esperto di calcio pionieristico, membro del Comitato Storico Scientifico della Fondazione Genoa 1893 e grande conoscitore della stagione in questione, in cui il Genoa conquistò il campionato senza subire alcuna sconfitta.

E’ in preparazione una stampa-ricordo dell’evento, che sarà distribuita ai partecipanti dell’evento, fino a esaurimento.

Quindi, non mancate: mercoledì 12 luglio la storia del Derthona ridiventa protagonista!