Lunedì 3

e tutti i Lunedì fino al 4 settembre

Storie di Bordighera

Visita guidata di Bordighera Alta parlando di storie e leggende, da Magiargè alla Magnifica Comunità degli Otto Luoghi, da Sant’Ampelio a Bicknell, dal vulcano al Dottor Antonio.

Ritrovo: ore 17:00 davanti alla chiesa di S. Ampelio a Bordighera.

Durata: 1h30′

Costo € 10,00. Ragazzi fino a 15 anni gratis. Prenotazione Obbligatoria al +39 327 082 48 66 con telefonata oppure messaggio WhatsApp con nome, data e tipo di visita prenotata.

Le visite si terranno con un minimo di 4 persone ed un massimo di 25.

In caso di maltempo le escursioni verranno annullate, ma non le visite guidate.

Info@liguriadascoprire

Lunedì 3

Fino a martedì 5 settembre

Per due giorni a settimana tutti i lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00

Presso i Giardini Löwe di Via Vittorio Veneto

Ping Pong in Giardino Un’ iniziativa nel segno dello sport: “Tennistavolo per la collettività”

progetto frutto della collaborazione tra il Gruppo Sportivo Tennis Tavolo (GSTT) Bordighera 1948 e l’Amministrazione.

i giardini Löwe ospiteranno le attrezzature della storica associazione; chiunque potrà usufruirne per giocare a ping pong all’aperto, unendo divertimento e benefici dell’attività fisica.

Info: +39 349 009 4219

Lunedì 3

Cinema in Giardino presso i Giardini Löwe

Il cinema da riscoprire e da ritrovare

Ore 21.20 “Non così vicino”

Ingresso gratuito

Da mercoledì 5 LUGLIO

a domenica 3 SETTEMBRE

Summer Fun

Ore 10.00 > 22.00 Lungomare Argentina

Animazione Estiva. Baby dance, Yoga, Baby Skateboard, Yoga Pilates, Qi gong, Stretching, Circuito funzionale, Tango Argentino, Balli Caraibici.

Giovedì 6

presso i Giardini Löwe alle ore 19:00

Serata danzante e gastronomica con I Baronetti

Musica live : liscio, tango, latino americano, fino agli anni ‘70’80’90! Ogni serata sará un’esperienza gastronomica… accompagnata da ottime birre artigianali. Non mancate!

Venerdì 7

presso la rotonda di Sant’Ampelio alle ore 21:00

BordiJazz summer edition – Marco Bettini Trio

Sabato 8

Festeggiamenti a Sasso Serata danzante ed enogastronomica Ore 19.00

Sabato 8

presso la rotonda di Sant’Ampelio alle ore 21:45 Power Mix Summer 2023 DJ set con RDS

Sabato 8

ogni Sabato fino al 2 settembre

I sentieri di Claude Monet

Visita guidata ai luoghi dipinti da Monet; il famoso pittore soggiornò per tre mesi a Bordighera, stregato dalla bellezza del luogo, dipingendo 38 quadri.

Ritrovo: ore 17:00 davanti all’ufficio I.A.T. di Bordighera

Durata: 2h

Costo € 10,00.

Ragazzi fino a 15 anni gratis. Prenotazione Obbligatoria al +39 327 082 48 66 con telefonata oppure messaggio WhatsApp con nome, data e tipo di visita prenotata.

Le visite si terranno con un minimo di 4 persone ed un massimo di 25.

In caso di maltempo le escursioni verranno annullate, ma non le visite guidate.

Info@liguriadascoprire

Fino a mercoledì 20 settembre

SOLE MARE

Esposizione

Esperienze d’arte / Luzena arte di Barbara Walder

Piazza Ruffini

Vernissage sabato 24 giugno ore 12:00

Finissage Giovedì 21 settembre ore 19:30

Orario giovedì e venerdì ore 19:00>21:00 – sabato ore 9:00>12:00 e 17:00>19:00 – domenica ore 9:00>12:00

Fino a domenica 23 luglio

53° SALONE UMORISMO

Ex Chiesa Anglicana

Orario: tutti i giorni 18:00-22:00 / 23, 24 e 25 giugno 10:00-12:00 e 16:00-22:00

Ospiti del salone: QUINO (omaggio all’autore) e WOW – Museo del Fumetto, Milano

con la partecipazione di Tethys – Marevivo – Amici del Fumetto – Mondadori Book Store – Amico Libro

Fino a mercoledì 26 luglio

CINEMA REVOLUTION 2023

iniziativa sostenuta dal Ministero della Cultura, presso la Sala cinematrografica Olimpia Liberty –

alla programmazione settimanale si aggiungerà una serie di proiezioni di films italiani ed europei con ingresso ridotto a 3,50 €. Info Cinema Olimpia +39 0184 261955.

Fino a sabato 29 luglio

“In punta di piedi”

Mostra fotografica in onore di Marilena Rigotti a cura dell’Associazione Culturale Bordighera Amor mio

Mercato coperto, 1° piano

Ore 10:30-18:00

Ingresso libero

ALTRE ATTIVITA’

Bordilandia Park, Piazzale Mediterraneo

Il family park più divertente dell’estate primo in tutto il Nord Italia, un parco giochi con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative divertimento per bambini e famiglie sul lungomare di Bordighera!

Aperti ogni sera dalle 20.45 a mezzanotte fino a sabato 9 settembre.

Info: + 39 328 676 7094 www.bordilandiapark.it Fb Bordilandia Park

Ogni sabato mattina – Giardini del Palazzo del Parco, dalle 8:00 alle 13:00

Mercato degli Agricoltori di Campagna Amica – Prodotti ortofrutticoli e alimentari a km 0

Tutte le domeniche – Agrilunassa,Strada Lunassa 10

Yoga insieme – Informazioni: 391 3056443 – info@agrilunassa.com

Yoga Pratica di Ashatanga – solo lezioni su prenotazione Informazioni: Francesca 329 0487714

Museo Bicknell – Via Romana, 39

B iblioteca: lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 17:00, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00

iblioteca: lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 17:00, martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 Visite lunedì 13:30 alle 17:00 e sabato dalle 14:00 alle 17:00 con visite guidate alle 15:30.

Informazioni: 0184 263601 / 331 3449065

Prenotazioni per visite guidate e consultazione biblioteca: bicknell@istitutostudiliguri.191.it

Villa Garnier – Via Garnier, 11

Informazioni e prenotazioni: 0184 261833 – info@villagarnier.it

Orario dal 1 aprile al 15 ottobre:

mattino 9:30-11.30 (uscita entro le 12:30)

pomeriggio 14:00-17:30 (uscita entro le 18:30).

Biglietto intero 5,00 € – Ridotto gruppi minimo 5 persone 4,00 € – Biglietto famiglia 4,00 € p.p.

Ridotto 10/18 anni 4,00 € – fino a 9 anni GRATIS.

Villa Mariani – Via Fontana Vecchia, 5

Visita su prenotazione: 347 2364922 / 348 6006290 – fond.pmariani@tiscali.it

Giardino Esotico Pallanca Via Madonna della Ruota, 1 Orario 9:00 – 17:00, chiuso al lunedì

Informazioni: 0184 266347 – giardino@pallanca.it

WHALE WATCHING 2023

LUGLIO e AGOSTO tutti i martedì e giovedì. SETTEMBRE: 5-7-12-14-19-21-26-28

escursioni marine per l’avvistamento cetacei nel Santuario Pelagos.

Partenze da Bordighera ore 12:30.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

+39 392 13 76 120 +39 392 00 52 191 wwimperia@golfoparadiso.it

Tariffa Adulti: € 37 – Ragazzi (4-12 anni): € 22 – Bambini (0-3 anni): gratis

Vi consigliamo di presentarvi con circa trenta minuti di anticipo rispetto all’orario di partenza presso il punto d’imbarco dove avverranno il pagamento ed il ritiro dei biglietti.

L’orario di ritorno è indicativo, considerate sempre trenta minuti di margine rispetto all’orario di rientro previsto.

E’ possibile pagare con carta di credito e bancomat solo partendo da Camogli e Genova.

Indossate vestiti e scarpe comodi e portate con voi giacca a vento, cappellino, crema solare e occhiali da sole.

non dimenticatevi la macchina fotografica e, se lo avete, il binocolo!

Se pensate di soffrire il mal di mare o fosse la prima esperienza a bordo, considerate l’idea di portare con voi medicinali adatti all’occorrenza seguendo il parere del vostro medico curante, considerando che a bordo sono disponibili solo sacchetti per questa problematica. Per ragioni di sicurezza, consigliamo alle madri in attesa, di sentire il parere del proprio medico curante prima di prenotare.

Potete portare con voi un pranzo al sacco da consumare a bordo.

Se devete utilizzare accessi per disabili ricordate che l’imbarco viene effettuato tramite la passerella di prua con un passaggio massimo di 60 cm. Contattateci per ulteriori informazioni a riguardo.

Altre partenze: da Sanremo stesse date di Bordighera ma alleore 12:00 Da Imperia ore 11:00 GIUGNO: 17- 18- 21-21-22-24-25; dal 26 tutti i giorni tranne il lunedì LUGLIO: Tutti i giorni tranne il lunedì AGOSTO: Tutti i giorni SETTEMBRE: dal 1 al 17 tutti i giorni; 19-21-22-23-24-26-28-30 Da Andora ore 12:00 GIUGNO: 17-21-24-28-30 LUGLIO: Tutti i mercoledì, venerdì e sabati AGOSTO: Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì e sabati

SETTEMBRE: 1-2-4-6-8-9-13-15-16-22-23-30.

Ricordiamo che i servizi in battello si effettuano in condizioni di mare e tempo favorevoli, giudicate tali dal capobarca. Gli orari possono subire variazioni e/o sospensioni per esigenze tecniche di servizio; si consiglia di contattare ufficio battelli tel. 0185 772091.