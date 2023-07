In vista della XXIV edizione delle Vele d’Epoca di Imperia, in programma dal 6 al 10 settembre 2023 in Calata Anselmi a Borgo Marina, è stato pubblicato l’avviso per la ricerca di 30 giovani volontari interessati a svolgere attività di supporto in occasione del Raduno. I soggetti selezionati saranno dotati di una divisa che verrà omaggiata al termine della manifestazione, oltre a un rimborso spese forfettario pari a 200 euro onnicomprensivo per ciascuno.

L’attività dovrà essere svolta dal 6 al 10 settembre presso Calata Anselmi, rispettando turni di 8 ore giornalieri, indicativamente così articolati: dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00. I soggetti selezionati saranno tenuti obbligatoriamente a partecipare ad un incontro che si terrà il 5 settembre, in orario ancora da definire, di tipo organizzativo, per il ritiro della divisa. Durante l’incontro verranno fornite le specifiche indicazioni sulla tipologia dell’attività richiesta e verranno definiti i turni di presenza in base alle esigenze degli organizzatori della manifestazione.

Possono partecipare alla selezione solo i residenti nella Provincia di Imperia, di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 anni, con idoneità fisica al regolare svolgimento delle attività richieste. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.

La domanda è scaricabile dal sito del Comune di Imperia (qui il link) e dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune (Viale G. Matteotti, 157) o trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.imperia.it tassativamente entro le ore 12 del 4 agosto 2023.