Sono continuati anche durante questo fine settimana i servizi di controllo del territorio e della circolazione stradale da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia in risposta alle sempre maggiori richieste di sicurezza da parte dei cittadini.

In tutta la provincia sono state presidiate le aree più frequentate dai giovani con decine di pattuglie: 102, i posti di controllo effettuati dai Carabinieri nel fine settimana appena trascorso ed oltre 527 le persone identificate e controllate in tutto il ponente ligure.

I controlli sono stati finalizzati principalmente ad aumentare il livello di sicurezza percepita da parte degli utenti della strada, anche alla luce del notevole incremento del traffico veicolare su tutte le strade della provincia, sia della riviera che dell’entroterra, dovuto alla cospicua presenza nel periodo estivo di turisti italiani e stranieri.

Sono state 16 le sanzioni amministrative contestate per violazioni al Codice della Strada, perlopiù dovute a gravi negligenze o palesi distrazioni, spesso causa di incidenti stradali talvolta con gravi conseguenze.

Nell’arco dell’intero fine settimana, infatti, su oltre 100 posti di controllo effettuati dalle pattuglie delle quattro Compagnie Carabinieri della provincia di Imperia, sono stati 310 i veicoli controllati, 527 le persone identificate, di cui 65 stranieri.

I controlli dei carabinieri si sono concentrati in prossimità dei luoghi maggiormente frequentati dalla movida notturna, con 17 locali pubblici controllati.

Un giovane è stato segnalato ai sensi dell’art.75 D.P.R. alla Prefettura di Imperia per uso personale di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di un modesto quantitativo di hascisc.

In un altro caso è stata applicata la sanzione amministrativa di € 102,00 per ubriachezza.

Sono, infine, stati 3 gli incidenti stradali rilevati.

I servizi saranno ripetuti per tutto il periodo estivo con l’auspicio che possano essere utili ad innalzare il livello di attenzione da parte dei conducenti, ormai troppo distratti quando sono alla guida. Statisticamente, infatti, la minor attenzione alla guida anche per l’uso di smartphone, è una delle principali cause di incidentalità.