Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea della Go Imperia, società in house del Comune di Imperia che si occupa della gestione del porto turistico del Capoluogo e del servizio parcheggi.

Il bilancio 2022, approvato dall’assemblea, chiude con un leggero utile (circa 23 mila euro). Visto l’approssimarsi della concessione pluridecennale di gestione del porto in capo alla società, l’Assemblea ha inteso procedere alla sospensione degli ammortamenti, come previsto dalla normativa, per poi diluirli nel corso della durata della nuova concessione.

Il sindaco Claudio Scajola ha proceduto inoltre alla firma del decreto di designazione dei tre membri del nuovo Consiglio d’Amministrazione della Go Imperia.

La scelta del nuovo presidente è ricaduta su Guido Corradi, manager bancario con esperienza internazionale. Il neo presidente sarà affiancato da Stefano Gandolfo, commercialista, e da Caterina Di Bello, attiva nel settore dei servizi online a professionisti e aziende.

“Rivolgo il plauso al presidente uscente Marco Mangia e a tutto il Cda per come è stata gestita la società in questi anni e per i risultati raggiunti. È stato un periodo estremamente complesso, che ha visto sovrapporsi alle difficoltà di una gestione ordinaria provvisoria le incombenze per la richiesta della nuova concessione e le criticià legate al Covid e alla guerra russo-ucraina. Al neo presidente Corradi, figura di altissimo livello professionale e di riconosciuto prestigio, il compito di avviare il porto e la società nella fase di definitivo rilancio e ripartenza”, commenta il sindaco Claudio Scajola.