Ha sollevato una valanga di proteste sui Social da parte di residenti, ma soprattutto dei turisti, la decisione presa l’altro ieri dal Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, di sospendere per motivi di ordine pubblico, gli spettacoli “Balliamoci d’estate” allestiti dallo show man Gianni Rossi, al Molo delle Tartarughe che svolgevano due sere la settimana di cui trovate notizia in Questo articolo.

Il nostro articolo condiviso subito sui social locali ha sollevato un centinaio di commenti e mugugni e diversi sono le critice al Primo cittadino di Diano di cui ne riportiamo alcune di seguito:

“L’unico appuntamento per i ragazzi eliminato … da genitore comprendo la preoccupazione del sindaco ma non ritengo che questa decisione risolva le cose. Ma invece di sospendere non si possono cercare soluzioni per garantire la sicurezza durante l’evento??”

“così si punisce chi è sempre andato lì per divertirsi e si punisce il turismo di diano . Gianni Rossi porta allegria e qualcosa di bello a questa città , togliere la sua serata , è davvero senza senso”

“Se l’unico modo per garantire l’incolumità delle persone è togliere una manifestazione che funziona, allora siamo messi male, molto male”

“Bene, l’unica serata divertente e fatta per i giovani è stata cancellata, adesso il TOTALE NULLA per loro”

“Magari far intervenire e presenziare le forze dell’ordine? Sarebbe meglio che sospendere i divertimenti”

“Se i turisti facessero dietro front come fa il comune piangerebbero in molti. Già le spiagge comunali sono gestite in modo discutibile”

“Mia figlia sarà disperata. Una delle pochissime cose per giovani a Diano”

“Annullare l’evento è la soluzione più facile per risolvere il problema ma vista l’affluenza vuol dire che c’era richiesta ed era apprezzato.. quindi bisognerebbe trovare la soluzione per controllare ordine pubblico invece di fare pagare a tanti il non ordine di pochi …pessimo!”

“Invece di punire i delinquenti si chiude… si sospende… È più facile!”

“Quindi cosa propone il sindaco come alternativa? Il nulla?”

“Sospendere un evento per la brutta e inesistente educazione, non si può assolutamente accettare.”

“Ridicolo!!!! Poi non lamentiamoci del poco turismo….per diano c’è bisogno di tutto questo per avere l’affluenza turistica che una località di mare deve avere!”

“Parliamo anche di un locale “autorizzato” con musica e urla fino alle 4 del mattino…dov’è il Sindaco?”