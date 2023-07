Sabato 15 luglio alle ore 21.00 al Teatro Verdi di Acqui Terme, andrà in scena l’ultimo lavoro della compagnia Belli da Morire intitolato Il Giovane Mazzarò, con il contributo del Comune di Acqui Terme.

Si tratta di uno spettacolo teatrale in prosa scritto e diretto da Marcello Chiaraluce e liberamente ispirato al noto personaggio della novella “La Roba” di Giovanni Verga.

Dice l’autore: “Mazzarò si studia sui banchi di scuola e rimane subito impresso nell’immaginario collettivo: un contadino diventato ricco possidente terriero che in punto di morte uccide oche e tacchini per portarli con sé nell’aldilà. Ci siamo chiesti chi fosse da giovane, cosa sognasse, come avesse fatto la sua fortuna!”

Con il ritmo della commedia e il potere evocativo del dramma, le vicende del Giovane Mazzarò, interpretato dal promettente attore nicese Giovanni Giordano, si incrociano con quelle di Dilina, una bellissima e risoluta domestica che gli farà battere il cuore, interpretata dall’attrice fiorentina Claudia Allodi e con quelle di un Barone dall’animo dandy, interpretato dall’attore milanese Filippo Santopietro, che diventerà una sorta di pigmalione dell’ingenuo contadino.

In scena anche il musicista Carlo Fortunato, Marcello Trucco nel ruolo dell’oste, Emanuela Perazzo in quello di Teresa e Beatrice Giachero in quello della cameriera.

I Belli da Morire non si esibiscono ad Acqui Terme dal 2019, quando portarono a teatro il musical Inferno, prima della pausa pandemica. Molti sono gli spettacoli che li hanno fatti apprezzare negli anni, tra cui annoveriamo: Scrooge: l’ultimo canto di Natale, ispirato al Christmas Carol di C. Dickens e Luigi, il musical dedicato alla controversa figura di Luigi Tenco, che vedeva come protagonista proprio Giordano non ancora ventenne.

Dopo quattro anni, i BDM tornano nella loro città completamente rinnovati e hanno deciso per questo motivo di offrire alla comunità, insieme alla partecipazione e all’interessamento dell’Ufficio Cultura del Comune di Acqui Terme, uno spettacolo completamente gratuito.