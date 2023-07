A BISTAGNO, nel Cortile della Gipsoteca Giulio Monteverde, il 14 luglio 2023 RETETEATRI, per la Rassegna ESTATE BISTAGNESE organizzata dal Comune di Bistagno e la Pro Loco, in collaborazione con le Associazioni e Commercianti bistagnesi, presenta:

MUSICOMICO

Musica e risate per una sera d’estate

Bistagno (AL), Cortile della Gipsoteca Giulio Monteverde, 14 luglio 2023, ore 21.00

Un’occasione particolare per divertirsi con un comico d’eccezione, Gianluca Blumetti che la giuria di Italia’s got Talent composta da Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Frank Matano e Nina Zilli, ha portato in finale nazionale!

Alcuni suoi personaggi sono diventati dei veri tormentoni in trasmissioni televisive in tutta Italia (chi non ricorda le vicende del Cittadino Guatemalteco?)

Insieme a Paolo La Farina hanno creato uno spettacolo ricco di ironia e divertimento, in cui non mancano momenti di emozione e riflessione.

Con Gianluca e Paolo la musica di un vero virtuoso dell’armonica, Marco Blues Marino, che rende particolarmente piacevole la serata alla quale si accosta la voce di Alessandra Sini con alcune canzoni di grande atmosfera.

Tutto questo a Bistagno venerdì 14 luglio 2023 alle ore 21.00, nell’ambito dell’Estate Bistagnese presso il cortile della Gipsoteca Giulio Monteverde

Un vero peccato non esserci!!