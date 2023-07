Poca gente il primo giorno di saldi a Tortona e pochi negozi aperti la sera: lo abbiamo scritto e ovviamente alcuni commercianti (ma non solo) ci hanno dato contro, mentre molti cittadini hanno condiviso positivamente il nostro articolo. Ci sta: ogni cosa che si fa nella vita trova favorevoli e contrari, tuttavia rimaneva il “giallo” del motivo per cui a Tortona i saldi estivi non riscontrino lo stesso successo che altrove e finalmente un lettore, in modo molto eloquente, ce lo ha spiegato inviandoci l’immagine che vedete in alto: il prezzo in saldo dei sandali in vetrina con lo sconto è chiaramente superiore al normale prezzo di vendita!

E allora perché mai comprare durante i saldi? Tra l’altro il commerciante che ha scritto deve anche essere un po’ allergico alla matematica visto che il 20% di 79 è 15,8 per cui il prezzo finale scontato sarebbe di 63,20 (quindi cosa c’entra 84 euro?) e anche ammesso di aver invertito i due importi il 20% di 84 è 16,80 per cui il totale fa 67,20. Da dove siano usciti questi numeri è un mistero…..

PS. Non se la prendano i commercianti, sappiamo che è stato un errore e poi il cartello è stato (o almeno dovrebbe essere stato) corretto, ma l’articolo (per chi non lo avesse capito, ironico) era doveroso.