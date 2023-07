Il presidente Giovanni Ferrari Cuniolo (nella foto) ha convocato in seduta ordinaria per il giorno 24 luglio 2023 alle ore 21.00, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale in Corso Alessandria 62, con il collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona, con il seguente ordine del giorno delle proposte in discussione e/o approvazione:

1. Articolo 66 del regolamento del consiglio comunale: comunicazioni del Presidente

2. Vertenza Comune Tortona/Gestione acqua s.p.a. – verbale di conciliazione giudiziale n. cronol. 11424/2022. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a D.Lgs. 267/2000

3. Bilancio di previsione 2023-2025 – Verifica degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale (artt. 193-175 TUEL);

4. Interrogazione presentata dai consiglieri Graziano Marcella, Castagnello Giovanni, Bardone Gianluca, Cuniolo Giuseppe, Mattirolo Federico: “Mancata indicazione di Tortona come comune di destinazione prevalente nell’istruttoria tecnica che individua l’area Terre del Giarolo come beneficiaria del finanziamento nazionale per la strategia nazionale aree interne (SNAI)”

5. Mozione presentata dal consigliere Castellini Nicolo’: “Adesione alla piattaforma unica nazionale delle targhe associate al CUDE”

6. Mozione presentata dai consiglieri Castagnello Giovanni, Graziano Marcella, Mattirolo Federico, Cuniolo Giuseppe: “Ristrutturazione e destinazione Chalet Castello”

7. Mozione presentata dal consigliere Cuniolo Giuseppe: “Pista ciclabile Tortona-Viguzzolo”