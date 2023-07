Domenica 9 luglio La Diocesi di Tortona propone un percorso turistico-culturale autonomo dedicato al pittore Felice Giani con due tappe: San Sebastiano Curone e il Museo Diocesano di Tortona.

Felice Giani, nato a San Sebastiano Curone nel 1758, morto a Roma nel 1823, è considerato tra i principali protagonisti della storia dell’arte italiana dopo la riscoperta di critici come Anna Ottani Cavina, Roberto Longhi, Vittorio Sgarbi e Marcella Vitali.

A partire dal mese di luglio 2023 il borgo di San Sebastiano diventerà un museo diffuso dedicato a Felice Giani per la celebrazione dell’anniversario dei duecento anni dalla sua morte, maestro neoclassico nato proprio nel piccolo centro del basso Piemonte, per l’accoglienza dei visitatori in sedi differenti, aperte in contemporanea nel fine settimana.

Nel solo pomeriggio di domenica 9 luglio a queste aperture si aggiungerà quella della chiesa parrocchiale,

All’interno dell’edificio ecclesiastico sono presenti significative opere d’arte, come la Crocifissione del raffinato artista tedesco Stefano Vil, i cui lavori si trovano in diversi luoghi della provincia di Alessandria. Curiosità: un’epigrafe all’interno della chiesa testimonia come il cittadino Giani operò a beneficio della sua comunità.

Prima o dopo le visite a San Sebastiano, l’invito è a recarsi al Museo Diocesano per vedere da vicino una delle opere pittoriche eseguite dal pittore, fiore all’occhiello del percorso permanente. Si tratta di una tela proveniente dalla Chiesa di San Bernardo di Pallavicino, in Valle Borbera. Dopo essere stata restaurata, la tela è conservata al Museo Diocesano per poterla tutelare e renderla visibile al pubblico. Si tratta di una tela prestigiosa, che nel 2010 venne esposta a Parigi in una mostra allestita a Palace du Pantheon, curata da Vittorio Sgarbi e Vincenzo Basiglio.

PROGRAMMA

SAN SEBASTIANO CURONE

♦ chiesa parrocchiale ore 15:30/19 apertura e accoglienza dei volontari dell’Associazione SIPBC (Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali, Delegazione Tortonese) del progetto Chiese Aperte in Diocesi di Tortona

♦ Archivio Giani, Archivio Leddi e Oratorio della Trinità ore 16/19 mostra “Felice Giani. Artista anticonvenzionale tra fascino dell’antico e tensioni preromantiche” – apertura e accoglienza dei volontari dell’Associazione SIPBC

TORTONA

♦ Museo Diocesano aperto dalle ore 16 alle 19

INFO

• Ufficio Beni Culturali 0131.816609 – e-mail beniculturali@diocesitortona.it.

• Archivio Pittor Giani +39 3343334015

• Museo Diocesano