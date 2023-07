Domenica 30 luglio 2023, nel parco di Villa Caffarena a Serravalle Scrivia avverrà come da parecchi anni la contaminazione tra le arti, musica, pittura e letteratura attraverso la manifestazione “Poeti, musicisti, pittori…funamboli di un sogno”.

A partire dalle ore 17:00 la Biblioteca Civica “Roberto Allegri”,chesi trova nel parco, sarà aperta per consentire la visita alla pinacoteca dove si trovano molte opere dei serravallesi che nel ‘900 hanno svolto attività nelle arti visive.

Alle 20:30 sul palco dell’arena verranno proiettate testimonianze ed opere di: Clemente Salsa, Maria Miotto, Giancarlo Bignardi, Emilio De Brevi, Franco Piva, Giovanni Ferrari, e i fratelli Angelo e Luigi Ferrari, Nicolò Monteverde, Giuseppe Pozzi, Vito Boggeri, Gianni Carrea, Tiziano Dellepiane, Marco Almaviva. Al termine di questa prima parte verrà conferita ai famigliari una pergamena a riconoscimento delle loro opere da parte del Sindaco Luca Biagioni, del Direttore della Biblioteca Civica “Roberto Allegri”, Marcus Risso, del vicepresidente dell’UNIDUevalli Borbera e Scrivia, Libera Università di ogni età, Ennio Morgavi e del Presidente dell’Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia, Giovanni Torchia. Agli artisti Marco Almaviva e Gianni Carrea sarà conferito un particolare riconoscimento come testimoni del ‘900 attraverso le loro opere.

Alle ore 21:30 inizierà la Contaminazione tra le diverse arti (pittura, musica e letteratura): all’unisono il poeta legge le sue poesie, i musicisti accompagnano la lettura mentre vengono proiettate su di un grande schermo le composizioni pittoriche, create in tempo reale in funzione delle parole e delle note.

Tutti gli artisti presenti sono a vario titolo collegati alla realtà culturale serravallese.

Per la musica: Luisa Corsini, Valeria Bisio, Marcello Crocco, Umberto Ferrarazzo, Luca Lagozzino, Carlo Oneto.

Per la poesia: Benito Ciarlo, Walter Pestarino, Francesca Desirello, Sergio Acerbo, Franca Aurelia Cabella, Mauro Derossi, Emma Bricola, Daniela Fava, Vanda Guaraglia, Gianluca Gismondi, Lucia Poggio, Marisa Giacobbe, Renato Savini.

Per la videopittura: LuisaMaria Casaccia Gibelli, Bruno Farinelli, Walter Repetto, Angelo Lioia, Ettore Ardito, Anna Musi, Laura Dallocchio, Francesco Giannattasio, Tina Lassen, Giovanni Torchia

Si ringrazia per la realizzazione dell’evento il Circolo ARCI “Berthoud” e la Pro Loco di Serravalle Scrivia, Silvana Rebora, Mauro e Mattia Derossi, Andrea Bobbio, Biblioteca Comunale “Roberto Allegri” di Serravalle Scrivia, Gianluca Trunzo per le riprese video, Anna Chiesura, Ennio Morgavi, Gianluigi Gandini, Angelo Montecucco, Gianni Camera, MariaRosa Marchesotti, Eugenio Traverso, Francesco Carlini, Daniele Ambrogini, UNIDuevalli Borbera e Scrivia. Un particolare ringraziamento va a Luciano Asborno per la conduzione.

Questo evento viene organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Serravalle Scrivia, la Biblioteca Civica “Roberto Allegri”, l’Università di Ogni Età UNIDuevalli Borbera e Scrivia, il Circolo ARCI “Berthoud” e la Pro Loco di Serravalle Scrivia.