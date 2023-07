L’Amministrazione comunale Vi invita al cinema con una selezione di film per adulti e famiglie con quattro pellicole di qualità per una rassegna che è ormai una consuetudine. Cinemando sotto le Stelle, dopo le prime due date al Teatro Romano si sposterà in corso Bagni ed in piazza Foro Boario. Ingresso gratuito – inizio alle ore 21.30In caso di maltempo le proiezioni si terranno alla sala Convegni Ex Kaimano. Giovedì 20 luglio – Teatro Romano – ore 21:30

Maleficent, con una perfida Angelina Jolie diretta da Robert Stromberg. Film fantasy per famiglie che vede la protagonista nei panni della strega cattiva che insegue la bella addormentata nel bosco in una rilettura della famosa favola Disney. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, 2 candidature a Critics Choice Award. Mercoledì 26 luglio – Teatro Romano – ore 21:30

Maleficent 2 – Signora del Male che vede nuovamente Angelina Jolie nei panni di Malefica, la perfida strega.

Giovedì 3 agosto – Corso Bagni – ore 21:30Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo. L’avvincente saga dei buffi personaggi gialli vi incollerà allo schermo. Sono gli anni ’70 quando Gru aspira a diventare un vero supercattivo. Architetta un piano malvagio, e ruba una pietra che affida a un Minion e da quel momento inizia l’avventura. Mercoledì 23 agosto – Piazza Foro Boario – ore 21:30Il Re Leone, uscito nelle sale nel 2019, il film Disney diretto da Jon Favreau rivisita il cult d’animazione del 1994 in maniera digitalizzata e fotorealistica. Il film, già campione d’incassi, ripropone in versione live-action uno dei classici d’animazione più amati di sempre, entrato nel cuore degli appassionati e nella storia del cinema. Ripercorrendo le vicende di Simba e degli altri iconici protagonisti della storia saremo affascinati da questa nuova versione.