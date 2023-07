La giovane ventenne Alexandra Saggese di Tortona col dolce che vedete a fianco ha vinto la prima edizione del #wincibum la challenge per aspiranti pasticcieri lanciata da In Cibum – Scuola di Alta Formazione Gastronomica e Giffoni Film Festival, portandosi a casa una borsa di studio da 15 mila euro.

E’ accaduto nei giorni scorsi nella nella cittadella del cinema al Giffoni Festival il famoso festival cinematografico conosciuto in tutto il mondo, dove il dolce di Alexandra, originaria di Sant”Angelo di Mercato San Severino ma residente a Tortona, è stato premiato dalla Giuria come il migliore in assoluto.

“Una vittoria inaspettata per poter studiare quel che più amo fare – dice Alexandra – cioé il mio lavoro, la Pasticciera! Voglio ringraziare tutti quelli che mi sono stati accanto prima dopo e durante il concorso, chi ha messo a disposizione il bando, quindi la direttrice Maria Giovanna Sansone e la scuola In cibum. Un grazie ai giudici che mi hanno scelta ed hanno visto in me qualcosa su cui poterci lavorare e puntare. Un saluto a tutto il paese di Sant’Angelo nonché città Natale di mio papà, in cui ho pernottato i giorni prima della semifinale e della finale.”

“Dedico questa vittoria a mia zia, che ora non c’è più – conclude Alexandra – e che avrei voluto adesso qui accanto a me. Ma c’era, l’ho sentita vicino. Questo mestiere mi ha portata in terre lontane come Dubai, ma anche Sardegna, in Campania. Ovunque vada cerco di prendere spunto dai prodotti tipici del posto per poterli trasformare. Ai miei coetanei direi di crederci sempre. Se vi sentite un fuoco dentro ed è quello lo scopo per cui vi alzate felici al mattino, allora andate avanti. Se avete un sogno, coltivatelo.”

Ad Alexandra i complimenti di tutta la redazione.