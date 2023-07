Arti, paesaggio, cultura materiale e resiliente nei territori patrimonio dell’Umanità Unesco e del Basso Piemonte.

Nato sotto le stelle dell’UNESCO Attraverso torna nell’estate 2023, dal 15 luglio al 9 settembre, con la sua 8ª edizione e conferma la sua formula di Festival diffuso, nello spazio, e quest’anno, anche nel tempo.

Dal 15 luglio al 9 settembre 2023 quasi 40 spettacoli di musica, teatro e incontri per un’estate da vivere nella bellezza dei luoghi del territorio, tra Langhe, Roero, Monferrato e Appennino Piemontese.

“Le parole nuove” è il tema e sottotitolo di questa edizione del Festival che intende approfondire l’esigenza ormai stringente di provare a costruire un nuovo alfabeto per la contemporaneità, una sorta di mappa di istruzioni per far fronte ai grandi cambiamenti del nuovo millennio e a quello spaesamento che ne è conseguito.

Gli eventi a Tortona presso il Cortile dell’Annunziata (ingresso via Amm. Mirabello, 3)

giovedì 20 luglio dalle ore 21.00

Paolo Fresu & Rita Marcotulli

concerto in collaborazione con Gruppo Entsorga

venerdì 21 luglio dalle ore 21.00

Giobbe Covatta

“6° (sei gradi)”

in collaborazione con Gruppo Entsorga

giovedì 7 settembre 2023

Carlo Lucarelli

“Controcanti – L’opera buffa della censura”

Organizzazione

Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e Produzioni Fuorivia con la collaborazione dell’Ente Aree Protette Appennino Piemontese

Per informazioni

335.725.0603

attraversofestival.it