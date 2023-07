Nella giornata di ieri, martedì 18 luglio, si è svolto un nuovo incontro del Tavolo tecnico del lavoro presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale con delega al lavoro Fiorenzo Pivetta.

Alla presenza dell’Assessore al Commercio di Casale Monferrato Giovanni Battista Filiberti, dell’esperto nella gestione di crisi aziendali e azioni di politica attiva del lavoro a sostegno dei lavoratori di aziende in crisi della Regione Piemonte Alberto Anselmo, della esperta di risorse umane dell’Agenzia Piemonte Lavoro Elena Valvassori, dell’Addetto alle Relazioni Sindacali presso Confindustria Alessandria Marinella Bonomo e della Responsabile del Centro per l’Impiego di Casale Monferrato Barbara Zola si sono esaminate le ACADEMY quali strumenti per rispondere alle crisi aziendali, oltre ad analizzare una suddivisione molto marcata per quanto riguarda la formazione specifica attinente alle filiere produttive e alla loro dislocazione territoriale.

La Regione Piemonte ha mostrato il suo impegno nella formazione professionale attraverso l’iniziativa Accademia Piemonte, con il suo roadshow di presentazione alla quale si è affiancata l’esperienza della Città di Casale Monferrato con i Cantieri di lavoro per persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale strutturati con UEPE, Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia.

Iniziative dedicate al lavoro con implicazioni economiche e soprattutto sociali di sviluppo del territorio e condivisione di buone pratiche che si sono sviluppate anche con iniziative divulgative come, ad esempio, l’incontro Fare Impresa: tra responsabilità e impegno sociale organizzato nella Sala Consiliare di Palazzo San Giorgio il 5 maggio scorso.

“Questo tavolo prosegue la sua attività creando occasioni di confronto e aggiornamento istituzionalizzati tra tutti i soggetti che operano nell’ambito delle politiche attive del lavoro e quindi dello sviluppo economico del nostro territorio. – spiega il Presidente Pivetta – Esso coinvolge, a seconda del soggetto trattato, diversi attori su specifici temi per arrivare all’attivazione di misure concrete e rapidamente applicabili”.